"ก่อแก้ว"เตรียมแจกล็อตเตอรีคนไปเยี่ยม“ทักษิณ”ทุกวันอาทิตย์หน้าเรือนจำ

นายก่อแก้ว พิกุลทอง สมาชิกพรรคเพื่อ โพสต์เฟซบุ๊ก ระบุว่า ”ทักษิณ ชินวัตร“ คือผู้ที่ผมเคารพและศรัทธามาตลอดบนเส้นทางการเมือง
จากผลงานในการสร้างโอกาสและความหวังแก่คนไทยจำนวนมาก
“ให้โอกาส ในการเข้าถึงการรักษาพยาบาล”
จากโครงการ 30 บาทรักษาทุกโรค ผ่านมา 20 ปี ทำให้คนไทยหลายแสนคนรอดตาย
“ให้โอกาส ในการเข้าถึงแหล่งเงินทุน”
เพื่อทำมาค้าขายเล็กๆน้อยๆ หรือเริ่มต้นทำธุรกิจส่วนตัวได้ เช่น กองทุนหมู่บ้าน Otop
“ให้โอกาส เด็กไทย เข้าถึงการศึกษา”
ทั้งในและต่างประเทศ ในโครงการ 1 ทุน 1 อำเภอ หรือทุนการศึกษาจากหวยบนดิน
“ให้ความสุขและความหวังกับคนไทย”
ในการพัฒนาจนทำให้ประเทศไทยเกือบเจริญ กลายเป็นเสือตัวที่ 5 ของเอเซีย
“คืนศักดิ์ศรี“ แก่ประชาชนคนธรรมดาทุกคน
โดยการปฏิรูประบบราชการ ให้ข้าราชการมีหน้าที่สำคัญคือการอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชน ประชาชนไม่ต้องไปร้องขอใครหน้าไหน ในวันที่ต้องไปติดต่อราชการพื้นฐาน
ผลงานอื่นๆ อีกมากมาย สาธยายได้ไม่รู้จบ
ผ่านมา 20 ปี ยังไม่มีใครทำได้ หรือมีความคิดอ่านเทียบเท่าคนๆ นี้
อีกไม่เกิน 1 เดือน
ในวันที่ 11 พ.ค. นี้ท่านจะได้รับการพักโทษ ซึ่งเชื่อว่าจะมีผู้คนมากมายไปรอรับท่าน
ในทุกวันอาทิตย์นับตั้งแต่ท่านถูกจำคุก มีกิจกรรมนัดเยี่ยมหน้าเรือนจำ ที่พี่น้องจำนวนมากไปให้กำลังใจไม่ขาดสาย ต้องขอบคุณทุกท่านมาในโอกาสนี้
แต่ใน 4 สัปดาห์สุดท้ายนี้ ผมขอตอบแทนพี่น้องที่ไปเยี่ยม ด้วยการสร้างความหวังเล็กๆ น้อยๆ ให้แก่พี่น้อง ด้วยการแจก ”ล็อตเตอรี่“ ถึงแม้จะเป็นความหวังเล็กๆ แต่ตราบใดที่ยังมีความหวัง ก็จะเป็นพลังใจให้แก่หลายๆ ชีวิตครับ
วันที่ 19 เมษา แจกล็อตเตอรี่ 100 คู่
วันที่ 26 เมษา แจกล็อตเตอรี่ 100 คู่
วันที่ 3 พฤษภา แจกล็อตเตอรี่ 100 คู่
วันที่ 10 พฤษภา แจกล็อตเตอรี่ 200 คู่
จะแจกเวลา 11.30 น.
ตามกติกาคือ ใครไปก่อน ก็จะได้ก่อน
พบกับ 19 เมษาฯ นี้ 11.30 น. เป็นต้นไป
ที่เรือนจำคลองเปรมครับ