GISTDA เผยข้อมูลดาวเทียมวานนี้ไทยพบจุดความร้อน 3,093 จุด

สํานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) รายงานจุดความร้อนด้วยข้อมูลจากดาวเทียมวานนี้ (17 เม.ย.) จุดความร้อนของไทยพบ 3,093 จุด
ข้อมูลจากดาวเทียมซูโอมิ เอ็นพีพี (Suomi NPP) ระบบ VIIRS ระบุว่า จุดความร้อนในไทยเกิดขึ้นพื้นที่ป่าอนุรักษ์ 1,722 จุด พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ 795 จุด พื้นที่เกษตร 312 จุด พื้นที่เขต สปก. 132 จุด พื้นที่ชุมชนและอื่นๆ 124 จุด และพื้นที่ริมทางหลวง 8 จุด
ในขณะที่จุดความร้อนของประเทศเพื่อนบ้านพบมากที่สุดที่ลาว 3,809 จุด เมียนมาร์ 2,249 จุด เวียดนาม 487 จุด กัมพูชา 140 จุด มาเลเซีย 72 จุด