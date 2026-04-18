เตือน 3 ข้อมูลสำคัญห้ามพิมพ์ลงคอมเมนต์สาธารณะ

เพจศูนย์เฝ้าระวังการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคล - PDPC Eagle Eye ระบุว่า ในยุคที่ทุกอย่างอยู่บนโซเชียล การคอมเมนต์ข้อมูลส่วนตัวกลายเป็นเรื่องปกติ แต่ข้อมูลเล็ก ๆ อย่างชื่อ เบอร์โทร หรือวันเกิด อาจถูกมิจฉาชีพนำไปใช้โดยไม่รู้ตัว
เพราะอาจเป็นการเปิดทางให้ถูกหลอกลวง สวมรอย หรือสร้างความเสียหายได้โดยไม่ตั้งใจ
1. ชื่อ–ที่อยู่–เบอร์โทร
เสี่ยงโดน พัสดุเก็บเงินปลายทางปลอม หรือ โทรหลอกอ้างเป็นขนส่งเรียกเก็บเงิน
2. วัน/เดือน/ปีเกิด
เสี่ยงโดน: เดารหัสผ่าน รหัส ATM หรือ แฮ็กบัญชีโซเชียล
3. เลขบัญชี + ชื่อ-นามสกุล
เสี่ยงโดน: แอบอ้างเป็นบัญชีม้า ถูกนำข้อมูลไปหลอกคนอื่น