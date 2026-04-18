12 อันดับค่าฝุ่นPM2.5 พื้นที่สูงสุดในกรุงเทพฯ

ศูนย์ข้อมูลคุณภาพอากาศกรุงเทพมหานคร ขอรายงานสถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM 2.5) ในกรุงเทพมหานคร ประจำวันที่ 18 เมษายน 2569 เวลา 07:00 น.
ค่าเฉลี่ยของกรุงเทพมหานคร 25.4 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร (มคก./ลบ.ม.) (ค่ามาตรฐานไม่เกิน 37.5 มค.ก./ลบ.ม.)
12 อันดับ ของค่าฝุ่นPM2.5 พื้นที่สูงสุดในกรุงเทพมหานคร
1 เขตบางคอแหลม 36.6 มคก./ลบ.ม.
2 เขตหนองจอก 35.7 มคก./ลบ.ม.
3 เขตหลักสี่ 33 มคก./ลบ.ม.
4 เขตบางกอกน้อย 31.8 มคก./ลบ.ม.
5 เขตลาดกระบัง 31.1 มคก./ลบ.ม.
6 เขตสัมพันธวงศ์ 31 มคก./ลบ.ม.
7 เขตประเวศ 30.8 มคก./ลบ.ม.
8 เขตจตุจักร 30.1 มคก./ลบ.ม.
9 สวนหนองจอก เขตหนองจอก 29.3 มคก./ลบ.ม.
10 เขตวังทองหลาง 29.2 มคก./ลบ.ม.
11 เขตบางรัก 28.3 มคก./ลบ.ม.
12 เขตคลองสามวา 28.3 มคก./ลบ.ม.