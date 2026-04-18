"เทพไท"ชี้ผลโพลพบความนิยม"อนุทิน"ลดลงรวดเร็ว คนสิ้นหวังกับ ส.ส.-รมต.ชุดนี้

นายเทพไท เสนพงศ์ อดีต สส.นครศรีธรรมราช โพสต์เฟซบุ๊ก ระบุว่า คนสิ้นหวังกับ ส.ส.-รมต.ชุดนี้
ผมจะขออนุญาตวิเคราะห์ผลการสำรวจของ KPI POLL ศูนย์สำรวจความคิดเห็นสถาบันพระปกเกล้า ซึ่งได้ทำการสำรวจความคิดเห็นของประชาชน ในหัวข้อเรื่อง “ความนิยมและความคาดหวังต่อคณะรัฐมนตรีชุดใหม่ในสายตาประชาชน” จะอนุญาตวิเคราะห์ผลการสำรวจใน2ประเด็น คือ
1.รัฐมนตรีว่าการในคณะรัฐมนตรีชุดใหม่ ที่ประชาชนชื่นชอบมากที่สุด พบว่า ยังไม่มีคนที่ชื่นชอบ 24.2% ชื่นชอบนางศุภจี สุธรรมพันธ์ 14.4% ชื่นชอบนายยศชนัน วงศ์สวัสดิ์ 11.5% ชื่นชอบนายสีหศักดิ์ พวงเกตุแก้ว 9.5% ชื่นชอบนายอนุทิน ชาญวีรกูล 8.0%
คำอธิบายของคำถามนี้ คือ มีประชาชนยังไม่ชื่นชอบ หรือยังไม่มีนักการเมืองคนใดหรือรัฐมนตรีคนใด เป็นที่ชื่นชอบสูงถึง 24.2% สูงมากที่สุด แสดงให้เห็นว่านักการเมืองหรือรัฐมนตรีในคณะรัฐมนตรีอนุทิน2 ยังไม่มีใครที่ประชาชนชื่นชอบ แสดงให้เห็นว่า นักการเมืองอาชีพได้รับความนิยม ความศรัทธาจากประชาชนน้อยมาก เมื่อเปรียบเทียบกับนักการเมืองบุคคลภายนอก คือนางศุภจี สุธรรมพันธ์ ที่มีประชาชนชื่นชอบมากที่สุด คือ 14.4%
ส่วนนายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี ซึ่งโดยปกติจะมีคะแนนนิยมสูงกว่ารัฐมนตรีคนอื่นๆในรัฐบาล เพราะเป็นบุคคลที่มีบทบาท แต่ผลการสำรวจของKPI นายอนุทินกลับได้ความนิยมหรือความชื่นชอบแค่ 8% เมื่อเทียบกับผลการสำรวจของนิด้าโพลในไตรมาสที่ 1 / 2569 นายอนุทินมีคะแนนนิยมสูงถึง 29% แสดงให้เห็นว่า ความนิยมของนายอนุทินลดลงอย่างรวดเร็ว และลดลงเป็นอย่างมาก ในขณะที่คะแนนนิยมของนายยศชนัน ปรับสูงขึ้นจาก 8.08% เป็น 11.5%
ซึ่งผลการสำรวจเรื่อง ความนิยมและความชื่นชอบของประชาชน นายอนุทินจะต้องปรับปรุงบทบาท เพื่อให้มีคะแนนนำมากกว่ารัฐมนตรีคนอื่นๆในคณะรัฐบาลชุดนี้
ส่วนคำถามที่2 ถามว่ารัฐมนตรีกลุ่มที่เป็นความหวังมากที่สุด พบว่า ยังไม่มีกลุ่มใดเป็นความหวัง สูงถึง 50.8% กลุ่มที่เป็นรัฐมนตรีคนนอก 37.2% กลุ่มคนรุ่นใหม่ที่เป็นรัฐมนตรีครั้งแรก 6.8% กลุ่มที่เคยเป็นรัฐมนตรีมาแล้ว 3.2% กลุ่มที่เคยเป็นส.ส.มาหลายสมัย 2.0%
ผลการสำรวจข้อนี้ สามารถวิเคราะห์และอธิบายได้ว่า ประชาชนไม่ได้ตั้งความหวังกับนักการเมืองอาชีพ กับนักการเมืองที่มาเป็นรัฐมนตรีในคณะรัฐมนตรีอนุทิน2 สูงถึง 50.8% แต่มีความหวังกับรัฐมนตรีที่มาจากบุคคลภายนอก 37.2%
ส่วนความหวังจากนักการเมืองอาชีพ พบว่า รัฐมนตรีลูกเทพ ลูกบังเกิดเกล้า รัฐมนตรีคนรุ่นใหม่ ประชาชนมองว่าเป็นมือใหม่หัดขับ เป็นคนไม่มีประสบการณ์ เป็นรัฐมนตรีฝึกงาน เพราะประชาชนคาดหวังเพียง 6.8% กลุ่มรัฐมนตรีที่เป็นซ้ำซาก เป็นมาหลายยุคหลายสมัย เป็นมาทุกรัฐบาล ประชาชนคาดหวังแค่ 3.2% เพราะประชาชนคิดว่า ถ้ารัฐมนตรีเหล่านี้เป็นคนมีความสามารถจริง ป่านนี้ประเทศชาติคงเจริญไปแล้ว เพราะเป็นรัฐมนตรีมาทุกยุคทุกสมัย กับกลุ่มที่เคยเป็นส.ส.มาหลายสมัย และเป็นรัฐมนตรีครั้งแรก คือ ส.ส.อาวุโส ตัวแทนบ้านใหญ่ เป็นส.ส.มานาน ก็มีโอกาสได้รับปูมบำเหน็จเป็นรัฐมนตรีกับเขาบ้าง ประชาชนคาดหวังเพียง 2.0%
สรุปได้ว่ารัฐมนตรีในรัฐบาลอนุทิน2 ประชาชนคาดหวังกับนักการเมืองอาชีพ หรือรัฐมนตรีที่มาจากส.ส.น้อยที่สุด รวมคะแนน3กลุ่มได้เพียง 12% ส่วนรัฐมนตรีคนนอก แม้ว่าจะมีความคาดหวังสูงก็จริง แต่ก็ไม่สูงมาก มีแค่ 37.2% ต่ำกว่ากลุ่มที่ประชาชนไม่มีความคาดหวังเลย 50.8%
เพราะฉะนั้นบทเรียนจาก KPI สอนให้นักการเมืองอาชีพรู้ว่า นักการเมืองที่ได้มาจากการซื้อเสียง ไม่ได้มาจากศรัทธาของประชาชน ประชาชนไม่ได้คาดหวังและตั้งความหวังไว้เลย ซื้อเสียงก็เลือกให้ไป แต่ความคาดหวังและศรัทธาว่า จะทำหน้าที่ได้ตามความรู้ความสามารถ ตามความคาดหวังหรือไม่ ประชาชนสิ้นหวังเลย