นายกฯ สวมเสื้อลายดอก เปิดงาน "วันไหลบางเบิด" จ.ชุมพร

เมื่อเวลา 17.50 น. นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย พร้อมคณะ เดินทางถึงท่าอากาศยานชุมพร เพื่อเป็นประธานพิธีเปิดโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยว "วันไหลบางเบิด" ณ ชายหาดบางเบิด ต.ปากคลอง อ.ปะทิว จ.ชุมพร นายกรัฐมนตรี และคณะ ได้เปลี่ยนจากชุดราชการ เป็นชุดสงกรานต์เสื้อลายดอก มีนายเธียรชัย ชูกิตติวิบูลย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร นายนพพร อุสิทธิ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพร พร้อมส่วนราชการ และนายวิชัย สุดสวาสดิ์ นายกิตติศักดิ์ พรหมรัตน์, นายสุพล จุลใส สส.ชุมพร ให้การต้อนรับ
ทั้งนี้ บรรยากาศที่ท่าอากาศยานชุมพร มีข้าราชการและประชาชน มาร่วมให้การต้อนรับ พร้อมนำพวงมาลัยและดอกกุหลาบมามอบให้นายกรัฐมนตรีอีกด้วย