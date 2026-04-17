ผลโพลชี้ ปชช.ยังไม่เห็นกลุ่ม รมต.ที่เป็นความหวัง ไม่มีคนที่ชื่นชอบที่สุด "ศุภจี" มาเป็นที่ 2

นายอิสระ เสรีวัฒนวุฒิ เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์ KPI Poll เปิดเผยผลการสำรวจ KPI Poll ครั้งที่ 17 ที่ศูนย์ฯ ได้ทำการสำรวจ ระหว่างวันที่ 9-12 เมษายน 2569 จากประชาชนที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป กระจายตามภูมิภาคทั่วประเทศ จำนวน 2,000 ตัวอย่าง โดยถามถึง รัฐมนตรีชุดใหม่กลุ่มใดเป็น "ความหวัง" มากที่สุด พบว่า 50.8% ยังไม่มีกลุ่มใดที่เป็นความหวังอย่างชัดเจน สูงที่สุด รองลงมา 37.2% มีความหวังกับกลุ่มรัฐมนตรีคนนอก ซึ่งมีประสบการณ์การบริหารทั้งภาครัฐและภาคเอกชน, 6.8% มีความหวังกับกลุ่มคนรุ่นใหม่ที่เพิ่งเข้ามาเป็นรัฐมนตรีครั้งแรก, 3.2% มีความหวังกับกลุ่มที่เคยเป็นรัฐมนตรีมาแล้วมีประสบการณ์การบริหาร และ 2.0% มีความหวังกับกลุ่มที่เคยเป็น สส.มาหลายสมัย รู้ปัญหาประชาชนในพื้นที่
ขณะที่คำถามว่ายังไม่มีรัฐมนตรีกลุ่มใดที่เป็นความหวัง นำเกือบทุกภาค "อีสาน-ใต้" นำโด่ง "ตะวันออก" หวังกับรัฐมนตรีคนนอก คือภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 48.4% และ ภาคใต้ 41.5% ยังไม่มีกลุ่มใดที่เป็นความหวังอย่างชัดเจน สูงสุด รองลงมา คือ กรุงเทพฯ 33.5% ภาคเหนือ 31.7% และ ภาคกลาง 23.9% ขณะที่ ภาคตะวันออก 32.9% มีความหวังกับกลุ่มรัฐมนตรีคนนอก ในสัดส่วนสูงสุด
แสดงให้เห็นว่า ประชาชนยังไม่เห็น "กลุ่มรัฐมนตรีที่เป็นความหวัง" อย่างชัดเจน กว่าครึ่งหนึ่งระบุว่ายังไม่มีกลุ่มใดเป็นความหวัง สะท้อนว่า ครม.ชุดใหม่ ยังอยู่ในช่วงที่ประชาชนขอรอดูผลงานมากกว่ามอบความเชื่อมั่นล่วงหน้า แต่ยังมีอีกส่วนหนึ่งและบางภาคที่ฝากความหวังไว้กับกลุ่มรัฐมนตรีคนนอก แสดงให้เห็นว่า ในสายตาประชาชน "ความเป็นมืออาชีพในการบริหาร" ยังเป็นคุณสมบัติสำคัญที่สร้างความคาดหวังได้มากกว่าความใหม่หรือประสบการณ์ทางการเมืองแบบเดิมเพียงอย่างเดียว
ส่วนความชื่นชอบ "เจ้ากระทรวง" 24.2% ระบุ ยังไม่มี "รัฐมนตรีว่าการ" ที่ชื่นชอบ ไม่รู้จักไม่มีความเห็น สูงสุด รองลงมา 14.4% ชื่นชอบ นางศุภจี สุธรรมพันธุ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ 11.5% ชื่นชอบ นายยศชนัน วงศ์สวัสดิ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาฯ 9.5% ชื่นชอบ นายสีหศักดิ์ พวงเกตุแก้ว รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ และ 8.0% ชื่นชอบนายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
แสดงว่าในสายตาประชาชน ความชื่นชอบตัวบุคคลไม่ได้วัดจาก "สถานะตำแหน่ง" เพียงอย่างเดียว แต่ขึ้นอยู่กับภาพลักษณ์ ความคาดหวัง และบทบาทที่ผ่านมา ความชื่นชอบ "เจ้ากระทรวง" ในเวลานี้อาจยังไม่ตกผลึก ประชาชนจำนวนมากยังอยู่ในโหมดรอดู ขณะที่ชื่อที่ขึ้นนำก็ยังได้คะแนนไม่มาก ยังไม่ครองใจสังคมอย่างเด็ดขาด ทุกคนยังต้องพิสูจน์ตนเองผ่านผลงานและการสื่อสารกับประชาชนต่อไป
ส่วน ครม. ใหม่ ยังต้องพิสูจน์ผลงาน คำตอบสูงสุดยังเป็น "ไม่รู้จัก ไม่มีความเห็น" 19.5% แต่ในบรรดารัฐมนตรีที่ถูกจับตามองมากที่สุด 5 อันดับแรก คือ นางศุภจี 13.5% นายอนุทิน 11.5% นายยศชนัน 6.4% นายเอกนัฏ พร้อมพันธุ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน 6.3% และ นายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง 5.5%
โดยกรุงเทพฯ 37.6% ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 30.8% และภาคใต้ 17.8% ยังมีคำตอบสูงสุดเป็นกลุ่ม ไม่รู้จักไม่มีความเห็น ขณะที่ ภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคเหนือ นางศุภจี ขึ้นมาเป็นอันดับหนึ่งของทั้ง 3 ภูมิภาคที่ 21.3%, 20.1% และ 16.6% ตามลำดับ ส่วนพื้นที่กรุงเทพฯ และภาคอีสาน ประชาชนคาดหวังผลงานจาก นายอนุทิน มากที่สุดที่ 16.5% และ 11.6% ตามลำดับ
ครม. ชุดใหม่ ยังอยู่ในช่วงต้องทำผลงาน ขณะเดียวกัน การที่ชื่อของนางศุภจี และนายอนุทิน เริ่มปรากฏในหลายพื้นที่ ชี้ว่าประชาชนกำลังมองหาทั้งคนที่มีภาพลักษณ์เป็นมืออาชีพและผู้นำที่มีน้ำหนักทางการเมือง แต่โดยรวม สนามความนิยมยังเปิดกว้าง และทุกตำแหน่งยังต้องสร้างความเชื่อมั่นผ่านผลงานจริงมากกว่าสถานะหรือชื่อเสียงเดิม
นายอิสระ ระบุว่า จะเห็นว่าประชาชนจำนวนไม่น้อยยังอยู่ในโหมดรอดูการทำงานของครม.ชุดใหม่ โดยยังไม่ได้มอบความเชื่อมั่นอย่างเต็มที่ล่วงหน้า อย่างไรก็ตาม ในบรรดารัฐมนตรีที่ประชาชนรับรู้และจับตา นางศุภจี เป็นชื่อที่โดดเด่นที่สุด โดยได้คะแนนสูงทั้งในมิติความชื่นชอบและความคาดหวังต่อผลงาน ขณะที่นายอนุทิน แม้ไม่ได้โดดเด่นสูงสุดในด้านความชื่นชอบ แต่ก็เป็นหนึ่งในผู้ที่ประชาชนคาดหวังต่อผลงานมากที่สุด สะท้อนว่า ในสายตาประชาชน ครม. ชุดใหม่ ไม่ได้ถูกประเมินจากภาพลักษณ์หรือสถานะตำแหน่งเพียงอย่างเดียว
หากแต่ถูกจับตาว่า จะสามารถแสดงผลลัพธ์เชิงรูปธรรมได้เร็วเพียงใด กล่าวอีกนัยหนึ่ง ครม. ชุดนี้ยังอยู่ในช่วงเปิดพื้นที่ให้พิสูจน์ศักยภาพในการทำงานจริง และประชาชนกำลังติดตามว่าใครจะสามารถเปลี่ยนความคาดหวังให้เป็นความเชื่อมั่น ผ่านผลงานที่จับต้องได้