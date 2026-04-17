ทบ.แจง ผบ.ทบ.ลงพื้น จชต.ล่วงหน้า ก่อนการลงพื้นที่ของนายกฯ

พลตรี วินธัย สุวารี โฆษกกองทัพบก กล่าวถึงกรณีที่มีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (สส.) ออกมาให้ข้อมูลว่าไม่เห็น ผบ.ทบ. ลงพื้นที่ จชต. ในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความเข้าใจคลาดเคลื่อนเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของ ผบ.ทบ./รอง ผอ.รมน. ว่า สำหรับพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่มีการกล่าวถึงนั้น เมื่อวานนี้ (16 เม.ย.69) ผบ.ทบ./รอง ผอ.รมน. ได้ลงพื้นที่ จชต. พบปะกำลังพล พร้อมรับทราบปัญหาและข้อเสนอแนะจากหน่วยในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง เพื่อนำข้อมูลมาประกอบการพิจารณาและกำหนดแนวทางการปฏิบัติให้เหมาะสมกับสถานการณ์
โดยการร่วมคณะ นรม./ผอ.รมน. ในคราวนี้ท่านได้มอบหมายให้ เสธ.ทบ./เลขาธิการ กอ.รมน. ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์ร่วมกับคณะฯ เพื่อรับมอบนโยบายเพิ่มเติมจาก นรม./ผอ.รมน. และขับเคลื่อนการดำเนินการให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน
อย่างไรก็ตาม ข้อมูลที่มีการเผยแพร่ดังกล่าวยังไม่ครบถ้วนและไม่เป็นข้อเท็จจริง เนื่องจาก สส. ผู้ให้ข้อมูลมิได้อยู่ในฐานะผู้ปฏิบัติงานด้านความมั่นคงในพื้นที่โดยตรง
ทั้งนี้ ผบ.ทบ. และผู้บังคับบัญชาระดับสูงของกองทัพบก ได้เดินทางตรวจเยี่ยมหน่วยอย่างต่อเนื่องเกือบทุกสัปดาห์ ทั้งในพื้นที่ชายแดนและพื้นที่สำคัญอื่น ๆ โดยมีการสลับภารกิจตามสถานการณ์ และในบางช่วงมีการลงพื้นที่มากกว่าหนึ่งจุด เพื่อให้สามารถติดตามสถานการณ์ได้อย่างใกล้ชิด โดยเฉพาะเหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อความมั่นคงของประเทศ
โฆษกกองทัพบก ย้ำว่า กองทัพบกติดตามสถานการณ์ด้านความมั่นคงอย่างใกล้ชิด พร้อมดำเนินการตามอำนาจหน้าที่เพื่อดูแลความสงบเรียบร้อยของประเทศ และขอความร่วมมือให้ใช้ข้อมูลจากแหล่งทางการเป็นหลัก รวมทั้งระมัดระวังการนำเสนอข้อมูลที่อาจไม่ครบถ้วนหรือคลาดเคลื่อน ซึ่งอาจส่งผลต่อความเข้าใจของประชาชนโดยรวม