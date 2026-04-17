รฟท.พอใจภาพรวมให้บริการช่วงสงกรานต์ 7 วันมีผู้ใช้บริการกว่า 6 แสนคน

การรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) สรุปภาพรวมการให้บริการเดินรถในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2569 ระหว่างวันที่ 10 – 16 เมษายน 2569 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย สามารถรองรับการเดินทางของประชาชนทั้งขาไปและขากลับได้อย่างเพียงพอ มีความปลอดภัยสูง และไม่มีผู้โดยสารตกค้างแต่อย่างใด พร้อมยืนยันความพร้อมในการรองรับการเดินทางกลับเข้าสู่กรุงเทพมหานครหลังสิ้นสุดเทศกาล
นายเมธาพัฒน์ สุนทรวราภาส ผู้อำนวยการศูนย์ประชาสัมพันธ์ การรถไฟแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า การรถไฟฯ ได้ดำเนินมาตรการอำนวยความสะดวกและดูแลความปลอดภัยในการเดินทางของประชาชนอย่างเข้มงวด ตามนโยบายของกระทรวงคมนาคม ส่งผลให้ภาพรวมการเดินทางของประชาชนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ปีนี้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ผู้โดยสารสามารถเดินทางกลับภูมิลำเนาและท่องเที่ยวได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย
ทั้งนี้ การรถไฟฯ ได้เพิ่มศักยภาพการให้บริการอย่างเต็มที่ โดยจัดเพิ่มตู้โดยสารจนเต็มหน่วยลากจูง ในขบวนรถประจำ และเพิ่มขบวนรถเสริมพิเศษอีก 22 เที่ยว ครอบคลุมเส้นทางสายเหนือ สายตะวันออกเฉียงเหนือ และสายใต้ ตลอดช่วงเทศกาล เพื่อรองรับความต้องการเดินทางของประชาชนที่เพิ่มขึ้นอย่างมีประสิทธิภาพ
สำหรับภาพรวมผู้โดยสารตลอดช่วง 7 วัน มีจำนวนผู้โดยสารเดินทางโดยรถไฟรวมทั้งสิ้น 628,514 คน โดยแบ่งเป็นขบวนรถไปส่งเที่ยวประจำ 623,775 คน ขบวนรถเสริม 4,739 คน ขณะที่เส้นทางที่มีผู้โดยสารเดินทางสูงสุด คือ สายใต้ 222,672 คน ถัดมาเป็นสายตะวันออกเฉียงเหนือ 164,587 คน สายเหนือ 116,216 คน สายตะวันออก 68,760 คน สายมหาชัย 46,982 คน และปิดท้ายที่สายแม่กลอง 9,297 คน โดยภาพรวมการเดินทางทุกเส้นทางเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ไม่มีผู้โดยสารตกค้าง
นอกจากนี้ การรถไฟฯ ได้เตรียมความพร้อมรองรับประชาชนที่ทยอยเดินทางกลับเข้าสู่กรุงเทพมหานคร ภายหลังสิ้นสุดเทศกาล รวมถึงผู้ที่วางแผนหยุดยาวอย่างต่อเนื่องไปจนถึงสัปดาห์ถัดไป โดยจัดกำลังเจ้าหน้าที่และวางแผนบริหารจัดการเดินรถอย่างเป็นระบบ เพื่อให้ผู้โดยสารสามารถเดินทางถึงจุดหมายปลายทางได้อย่างสะดวก ปลอดภัย และไม่เกิดปัญหาผู้โดยสารตกค้าง
ทั้งนี้ การรถไฟแห่งประเทศไทย ขอขอบคุณประชาชนผู้ใช้บริการทุกท่านที่ให้ความไว้วางใจเลือกใช้รถไฟเป็นพาหนะในการเดินทาง และให้ความร่วมมือในการปฏิบัติตามมาตรการด้านความปลอดภัยอย่างเคร่งครัด ส่งผลให้ภาพรวมการเดินทางในช่วงเทศกาลสงกรานต์ปี 2569 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย โดยการรถไฟฯ จะยังคงมุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพการให้บริการอย่างต่อเนื่อง เพื่อยกระดับระบบขนส่งทางรางของประเทศ และสร้างความพึงพอใจสูงสุดแก่ผู้ใช้บริการในทุกเส้นทาง