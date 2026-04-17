อุตุฯ คาดพรุ่งนี้ลำปางเดือด! อุณหภูมิอาจแตะ 43 องศาฯ สูงสุดในรอบปี

กรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศในช่วง 24 ชั่วโมงข้างหน้า ระบุว่า ประเทศไทยตอนบนยังคงมีอากาศร้อนถึงร้อนจัด โดยอุณหภูมิสูงสุดในวันที่ 18 เมษายน 2569 มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง หลายพื้นที่อยู่ในช่วง 38-42 องศาเซลเซียส ขณะที่จังหวัดลำปาง คาดการณ์อุณหภูมิสูงสุดอาจแตะ 43 องศาเซลเซียส ซึ่งมีโอกาสเป็นระดับสูงสุดของฤดูร้อนปี 2569 หากเกิดขึ้นจริง โดยเกณฑ์อากาศร้อนจัดของกรมอุตุนิยมวิทยาตั้งแต่ 40 องศาฯ ขึ้นไป
นอกจากนี้ กรมอุตุนิยมวิทยาได้ออกประกาศฉบับที่ 6 เตือนพายุฤดูร้อนบริเวณประเทศไทยตอนบน มีผลกระทบถึงวันที่ 20 เมษายน 2569 โดยมีลักษณะฝนฟ้าคะนอง ลมกระโชกแรง และอาจมีลูกเห็บตกบางแห่ง รวมถึงฟ้าผ่าในบางพื้นที่ สาเหตุเกิดจากมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนแผ่ลงมาปกคลุม ขณะที่ประเทศไทยมีอากาศร้อนจัด ทำให้เกิดการปะทะของมวลอากาศ ส่งผลให้สภาพอากาศแปรปรวน โดยพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบเริ่มจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออก ก่อนขยายไปยังภาคกลาง กรุงเทพมหานคร-ปริมณฑล และภาคเหนือ
ทั้งนี้ ขอให้ประชาชนหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้ง ใต้ต้นไม้ใหญ่ หรือป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรง พร้อมดูแลสุขภาพจากสภาพอากาศร้อนจัด และติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิด