"บิ๊กต่าย" ให้คะแนนลูกน้อง "เต็มสิบ ไม่หัก" ดูแล ปชช.ดีตลอดช่วงสงกรานต์

พล.ต.อ.กิตติ์รัฐ พันธุ์เพ็ชร์ ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ กล่าวถึงภาพรวมการปฏิบัติช่วงเทศกาลสงกรานต์ที่ผ่านมา ว่า ภาพรวมการดูแลพี่น้องประชาชนปีนี้ถือว่าดี โดยสถิติการเกิดอุบัติเหตุถือว่าลดลง ยอดการเสียชีวิตก็ลดลง และผู้บังคับบัญชาได้ลงพื้นที่ไปติดตามให้กำลังใจการปฏิบัติหน้าที่อย่างต่อเนื่อง ส่วนด้านสภาพการจราจรอุบัติเหตุถือว่าลดลง แต่เกิดกับรถจักรยานยนต์เป็นส่วนใหญ่ ส่วนด้านการบังคับใช้กฎหมายมียอดการจับกุมสูงทั้งข้อหาเกี่ยวกับการไม่สวมหมวกกันน็อก ขับรถเร็ว
ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ กล่าวว่า หลังจากนี้จะมีการมาบริหารการทางด่วนเชื่อมต่อเมือง หลังจากที่ได้ตรวจสภาพการจราจรด้วยเฮลิคอปเตอร์เมื่อวันศุกร์ที่ 10 เมษายน ที่ผ่านมา ในช่วงที่คาดการณ์ว่าประชาชนจะเดินทางออก แต่ประชาขนกลับเดินทางออกในวันที่ 11 เมษายน มากกว่า ซึ่งมีปริมาณรถออกกว่า 3 แสนคัน โดยตำรวจทำงานหนักแต่ผ่านมาด้วยดี
ส่วนการดูแลพี่น้องประชาชนที่เล่นน้ำสงกรานต์ก็เป็นไปด้วยความเรียบร้อยดี ใครที่เล่นน้ำไม่มีมารยาทก็ถูกดำเนินคดี ขณะที่การดูแลจัดการด้านจราจร การดูความสงบเรียบร้อย ตำรวจก็เสียสละ ทำงานอย่างเต็มที่ ขอชื่นชมเจ้าหน้าที่ทุกคนด้วย ทั้งนี้ตำรวจได้นำบทเรียนแต่ละช่วงเวลามาใช้ ซึ่งสงกรานต์ได้นำบทเรียนช่วงปีใหม่มาใช้ทำให้สถิติการจับกุมเรื่องเมาแล้วขับลดลงเยอะ โดยกลยุทธ์ในการตั้งจุดตรวจจุดสกัด
พล.ต.อ.กิตติ์รัฐ กล่าวว่า ตนเองในฐานะเป็นผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ให้ 10 คะแนนกับผู้ใต้บังคับบัญชาในการปฏิบัติหน้าที่ช่วงสงกรานต์ อาจจะมีผิดพลาดบ้าง เพราะเป็นเรื่องของการทำงาน แต่ด้วยความทุ่มเทและเสียสละในการทำงานก็ขอขอบคุณเจ้าหน้าที่ทุกนายที่สละเวลา และดูแลภาพรวมการทำงานทำให้ภาพสะท้อนกลับมาให้เห็นถึงความทุ่มเท และทำได้ดี
ส่วนที่ตำรวจเล่นน้ำสร้างสีสันให้ประชาชนนั้น ตนเองได้ให้แนวคิดไปตั้งแต่ครั้งที่แล้วว่า ตำรวจต้องใกล้ชิดพี่น้องประชาชน เพราะตำรวจคือคนของประชาชน ไม่ใช่ผู้มีอำนาจเหนือประชาชน ดังนั้นหากเล่นสงกรานต์ก็ให้ดูแลประชาชนไปด้วย
เมื่อถามถึงเหตุการลวนลามที่เกิดขึ้นในช่วงสงกรานต์ปีนี้ จะมีการนำมาเน้นย้ำในการปฏิบัติหน้าที่และปรับใช้ในครั้งต่อไปอย่างไร พล.ต.อ.กิตติ์รัฐ กล่าวว่า ในพื้นที่ที่มีการเล่นสงกรานต์บางพื้นที่คนเป็นแสน แต่กำลังตำรวจมีจำกัด การละเมิดอาจจะเกิดขึ้นในจุดที่เข้าไม่ถึง ตำรวจจึงต้องบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจัง ซึ่งตนเองได้ให้นโยบายไปในที่ประชุมแล้วว่า ให้ระมัดระวังคนที่ไม่มีมารยาทในช่วงสงกรานต์ เช่น การลวนลาม และการล่วงละเมิด ทำให้มีการจับกุมเกิดขึ้นในหลายคดี ซึ่งเกิดจากการบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจัง