"โสภณ" พาสื่อทัวร์ห้องอาหาร สส. ซ้อมขายวันแรกก่อนใช้งานจริงสัปดาห์หน้า

นายโสภณ ซารัมย์ ประธานสภาผู้แทนราษฎร ได้พาสื่อมวลชนเดินชมห้องอาหารสภาผู้แทนราษฎรที่บริเวณชั้น 2 ของอาคารรัฐสภา ซึ่งทดลองเปิดขายอาหารวันนี้ (17 เม.ย.) เป็นวันแรก ให้เจ้าหน้าที่และสื่อมวลชน โดยใช้การแจกคูปองให้แทนเพื่อทดลองระบบก่อนจะเปิดขายจริงให้กับสมาชิกในสัปดาห์หน้า หลังยกเลิกสวัสดิการอาหารกลางวันฟรี
ประธานสภาสภาผู้แทนราษฎรได้แสดงตัวอย่างในการแลกคูปอง จำนวน 100 บาท เพื่อใช้สำหรับการซื้ออาหาร ก่อนจะเดินมาพาชมร้านอาหารต่างๆ ทั้งของคาวและของหวาน รวม 18 ร้าน ที่จะมาเปิดให้บริการสมาชิกเฉพาะวันที่มีประชุมสภา
นายโสภณ กล่าวว่า ฝ่ายเลขาฯ เป็นผู้เลือกสรรร้านอาหารที่มาขายให้กับสมาชิกภายใต้ข้อจำกัดเวลาที่มีไม่มากนัก ซึ่งนอกจากการใช้คูปองซื้ออาหารแล้ว ยังสามารถสแกนจ่ายเงินได้ด้วยเพื่อความสะดวก และวันนี้ตนอยากจะเลือกอาหารที่เป็นประเภทต้มไปถวายเพลพระที่ชั้นบน
จากนั้น นายโสภณ ได้เดินสอบถามเมนูอาหารและราคากับพ่อค้าแม่ค้าร้านต่างๆ โดยช่วงหนึ่งนายโสภณ ได้พูดกับแม่ค้า ว่าอยากให้ลดการใช้ถุงพลาสติก ขณะนี้กำลังวางแผนอยู่ เช่น อาจใช้กล่องกระดาษแทน และในกรณีที่สมาชิกไม่สะดวกลงมาทานอาหารที่ห้องอาหาร สามารถให้ทีมงานใช้ถุงผ้าลงมาซื้อให้ได้ เพราะขณะนี้พลาสติกแพง อยากให้ช่วยกันลดการใช้ จากนั้นนายโสภณ ได้เดินไปพูดคุยกับเจ้าหน้าที่รัฐสภาว่ามีอาหารจำนวนมากให้เลือกทาน ก่อนจะเดินออกจากห้องอาหาร