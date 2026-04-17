การค้าภายในเตือน! สินค้า 15 รายการ จะปรับราคาต้องขออนุญาต

กรมการค้าภายใน แจ้งเตือนผู้ประกอบการสินค้า 15 รายการ ต้องยื่นขออนุญาตเปลี่ยนแปลงราคาและต้องได้รับอนุมัติก่อนปรับราคา เพื่อดูแลความเป็นธรรมทางการค้า และคุ้มครองผู้บริโภคไม่ให้ได้รับผลกระทบจากการปรับราคาที่ไม่เหมาะสม โดยสินค้า 15 รายการ ได้แก่ ปุ๋ย ยาปราบศัตรูพืช หัวอาหารสัตว์/อาหารสัตว์ หน้ากากอนามัย เหล็กแผ่นเคลือบดีบุกโครเมียม ปลากระป๋อง บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป นมผง/นมเหลว กระดาษชำระ/กระดาษเช็ดหน้า แชมพู ผงซักฟอก/น้ำยาซักฟอก ผลิตภัณฑ์ล้างจาน ผ้าอนามัย สบู่ก้อน/สบู่เหลว และน้ำมันปาล์มบรรจุขวด หากพบการจำหน่ายสินค้าในราคาสูงเกินสมควร หรือมีพฤติกรรมกักตุนสินค้า แจ้งสายด่วนกรมการค้าภายใน 1569