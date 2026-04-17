ทบ.ยังไม่กำหนดเปิด ‘ปราสาทตาควาย-เนิน 350’ รอประเมินสถานการณ์-ความปลอดภัย

แหล่งข่าวจากกองทัพบกเปิดเผยถึงกระแสตอบรับจากประชาชนและนักท่องเที่ยวที่ต้องการเดินทางเข้าเยี่ยมชมพื้นที่ "ปราสาทตาควาย" และ "เนิน 350" โดยระบุว่า ขณะนี้ยังไม่สามารถกำหนดวันเปิดให้เข้าชมได้อย่างชัดเจน เนื่องจากต้องรอความพร้อมด้านความปลอดภัยของพื้นที่ รวมถึงการประเมินสถานการณ์บริเวณชายแดนอย่างรอบด้าน
แหล่งข่าวระบุเพิ่มเติมว่า การพิจารณาเปิดพื้นที่อาจขึ้นอยู่กับช่วงเวลาที่เหมาะสม หรือในโอกาสสำคัญที่ผู้บัญชาการเห็นสมควร เพื่อให้เกิดความมั่นใจสูงสุดต่อความปลอดภัยของประชาชนและนักท่องเที่ยว ซึ่งถือเป็นปัจจัยสำคัญเหนือกระแสเรียกร้องในขณะนี้
ส่วนการบูรณะโบราณสถาน กรมศิลปากรได้ลงพื้นที่สำรวจหน้างานแล้ว เหลือเพียงขั้นตอนการจัดสรรงบประมาณ และการประเมินความปลอดภัยก่อนเข้าดำเนินการซ่อมแซม โดยยังไม่สามารถระบุกรอบเวลาการเริ่มงานได้อย่างแน่ชัด จนกว่าจะมั่นใจว่าพื้นที่มีความพร้อมในทุกมิติ