IMF-ธนาคารโลก ประกาศฟื้นฟูความสัมพันธ์กับเวเนซุเอลา

กองทุนการเงินระหว่างประเทศ (IMF) และธนาคารโลก ประกาศกลับมาฟื้นฟูความสัมพันธ์กับเวเนซุเอลาอีกครั้ง ซึ่งนางเดลซี โรดริเกซ รักษาการประธานาธิบดีเวเนซุเอลา กล่าวว่า การฟื้นฟูความสัมพันธ์เป็นความสำเร็จครั้งยิ่งใหญ่ของการทูตเวเนซุเอลา
ทั้งนี้ สถาบันการเงินในกรุงวอชิงตัน ดี.ซี. ตัดความสัมพันธ์กับเวเนซุเอลา ในปี 2562 ท่ามกลางความแตกแยกในประชาคมระหว่างประเทศเกี่ยวกับการสนับสนุนนายนิโคลัส มาดูโร หรือนายฮวน กัวอิโด ในฐานะผู้นำที่ถูกต้องตามกฎหมายของประเทศภายหลังการเลือกตั้งประธานาธิบดีที่มีข้อพิพาท
นางคริสตาลินา จอร์จีวา ผู้อำนวยการกองทุนการเงินระหว่างประเทศ (IMF) กล่าวในแถลงการณ์ว่า ความร่วมมือนี้ในท้ายที่สุดแล้วจะเป็นประโยชน์ต่อชาวเวเนซุเอลา
ส่วนในประกาศของธนาคารโลก ระบุเพิ่มเติมว่า ครั้งสุดท้ายที่ให้สินเชื่อแก่เวเนซุเอลาคือในปี 2548
เวเนซุเอลาเป็นประเทศที่มีภาระหนี้สินสูงที่สุดแห่งหนึ่งของโลก คือมากกว่า 150,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ โดยในปี 2563 IMF ปฏิเสธคำขอเงินกู้ฉุกเฉินจำนวน 5,000 ล้านดอลลาร์ เพื่อสนับสนุนการรับมือกับการระบาดของโควิด-19 โดยอ้างว่าขาดฉันทามติระหว่างประเทศเกี่ยวกับความชอบธรรมในการเป็นผู้นำของนายมาดูโร