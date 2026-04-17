รมว.คลังหารือทวิภาคี 4 ปท.คู่ค้า สหรัฐฯ-จีน-ญี่ปุ่น-สิงคโปร์ หวังกระชับความร่วมมือ ศก.

นายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า ระหว่างการเดินทางเข้าร่วมประชุมสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศ ณ กรุงวอชิงตัน ดี.ซี. สหรัฐอเมริกา วันที่ 15-16 เมษายนนี้ ใช้โอกาสหารือทวิภาคีกับผู้แทนระดับสูงจาก 4 ประเทศคู่ค้าสำคัญ ได้แก่ สหรัฐอเมริกา จีน ญี่ปุ่น และสิงคโปร์ เพื่อแลกเปลี่ยนมุมมองต่อสถานการณ์เศรษฐกิจโลก และผลักดันความร่วมมือทางเศรษฐกิจในอุตสาหกรรมแห่งอนาคต เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและดึงดูดการลงทุนเข้าสู่ประเทศไทย
สำหรับการหารือกับสหรัฐอเมริกา ได้พบกับ เจมีสัน กรีเออร์ ผู้แทนการค้าสหรัฐ (ยูเอสทีอาร์) เพื่อกระชับความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจการค้าให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น โดยทั้งสองฝ่ายได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ ซึ่งไทยเน้นย้ำความตั้งใจในการทำงานร่วมกับสหรัฐ อย่างใกล้ชิด เพื่อนำไปสู่การขยายโอกาสทางการค้าและเสริมสร้างความร่วมมือในประเด็นทางเศรษฐกิจที่เป็นผลประโยชน์ร่วมกันของทั้งสองประเทศในอนาคต
วันเดียวกันนั้น ได้หารือกับ นายหลาน ฝัว อัน รมว.คลัง สาธารณรัฐประชาชนจีน โดยเน้นการยกระดับอุตสาหกรรมเป้าหมายที่ทั้งสองประเทศให้ความสำคัญร่วมกัน ได้แก่ ยานยนต์ไฟฟ้า, เอไอ, หุ่นยนต์ และเศรษฐกิจสีเขียว ซึ่งฝ่ายจีนได้ยืนยันแนวโน้มการขยายการลงทุนในไทยและอาเซียนอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะการมุ่งเน้นไปที่กลุ่มอุตสาหกรรมเทคโนโลยีขั้นสูงและเทคโนโลยีดิจิทัล ซึ่งจะช่วยเสริมสร้างความแข็งแกร่งทางเศรษฐกิจในระดับภูมิภาค
นอกจากนี้ ได้หารือกับสหภาพยุโรป ได้หารือทวิภาคีกับนายเครียกอส เปอร์ราคาคิส ประธานอียูกรุ๊ป และ รมว.เศรษฐกิจและการคลัง สาธารณรัฐเฮลเลนิก (กรีซ) เพื่อเสริมสร้างความร่วมมือด้านเศรษฐกิจ ในการเป็นหุ้นส่วนเชิงยุทธศาสตร์ ด้านการเปลี่ยนผ่านสู่เศรษฐกิจสีเขียวและดิจิทัล ควบคู่การดำเนินนโยบายการคลังอย่างมีวินัย โดยเฉพาะการลงทุนในสาขาพลังงานสะอาด ยานยนต์ไฟฟ้า เศรษฐกิจดิจิทัล และอุตสาหกรรมขั้นสูง รวมถึงการส่งเสริมการเชื่อมโยงเงินทุนจากยุโรปสู่โอกาสการเติบโตใหม่ของไทย เพื่อสนับสนุนการพัฒนาอย่างยั่งยืนและครอบคลุมในระยะยาว
