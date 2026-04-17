ผบ.ตร.เผยภาพรวมดูแล ปชช.ช่วงสงกรานต์ เป็นไปด้วยดี ยอดอุบัติเหตุ-ยอดตายลดลง

พล.ต.อ.กิตติ์รัฐ พันธุ์เพ็ชร์ ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (ผบ.ตร.) กล่าวถึงการปฏิบัติช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2569 ว่า ภาพรวมการดูแลประชาชนถือว่าดี โดยสถิติการเกิดอุบัติเหตุถือว่าลดลง ยอดการเสียชีวิตก็ลดลง และผู้บังคับบัญชาได้ลงพื้นที่ไปติดตามให้กำลังใจการปฏิบัติหน้าที่อย่างต่อเนื่อง
ส่วนสภาพการจราจรอุบัติเหตุถือว่าลดลง แต่เกิดกับรถจักรยานยนต์เป็นส่วนใหญ่ ส่วนด้านการบังคับใช้กฎหมายมียอดการจับกุมสูงทั้งข้อหาเกี่ยวกับการไม่สวมหมวกกันน็อก ขับรถเร็ว โดยหลังจากนี้ จะมีการมาบริหารการทางด่วนเชื่อมต่อเมือง หลังจากที่ได้ตรวจสภาพการจราจรด้วยเฮลิคอปเตอร์ ช่วงที่คาดการณ์ว่าประชาชนจะเดินทางออก แต่ประชาชนกลับเดินทางออกในวันที่ 11 เมษายน มากกว่า ซึ่งมีปริมาณรถออกกว่า 3 แสนคัน ซึ่งการทำงานของตำรวจก็หนักหนาแต่ผ่านมาด้วยดี
