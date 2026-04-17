รองผู้ว่าฯ กทม.คาดเปิดใช้ "สะพานยกระดับอ่อนนุช–ลาดกระบัง" ปลาย พ.ค.นี้

นายวิศณุ ทรัพย์สมพล รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ลงพื้นที่ตรวจความคืบหน้าโครงการก่อสร้างสะพานยกระดับอ่อนนุช–ลาดกระบัง บริเวณช่วงคลองหัวตะเข้ เขตลาดกระบัง โดยระบุว่า ภาพรวมโครงการมีความคืบหน้ากว่า 90 เปอร์เซ็นต์ โดยงานโครงสร้างหลักสร็จแล้ว เหลือเพียงขั้นตอนการดึงลวดอัดแรง (Prestressed) ซึ่งเป็นงานช่วงสุดท้าย คาดว่าจะแล้วเสร็จครบ 100 เปอร์เซ็นต์ จากนั้นจะเข้าสู่การรื้อถอนเครื่องมือก่อสร้าง (Form Traveler) ซึ่งใช้เวลาประมาณ 5 วัน ก่อนดำเนินงานผิวจราจรและงานระบบต่อเนื่อง
สำหรับงานผิวจราจร อยู่ระหว่างการปูยางแอสฟัลต์ และติดตั้งรอยต่อสะพาน (Expansion Joint) ซึ่งเป็นส่วนสำคัญในการรองรับการขยายตัวของโครงสร้างจากอุณหภูมิ โดยจะใช้เวลาดำเนินการประมาณ 10–15 วัน และคาดว่าจะแล้วเสร็จทั้งหมดภายในช่วงปลายเดือนพฤษภาคมนี้
