นายก อบจ.สงขลานั่งหัวโต๊ะถกแนวทางขับเคลื่อนศูนย์ข้อมูลน้ำระดับจังหวัด

นายสุพิศ พิทักษ์ธรรม นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา เป็นประธานการประชุมหารือแนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินงานศูนย์ข้อมูลน้ำระดับจังหวัด โดยมี คณะผู้บริหาร ที่ปรึกษากิติมศักดิ์ และหัวหน้าส่วนราชการ เข้าร่วมประชุม พร้อมด้วย นางรอยบุญ รัศมีเทศ ผู้อำนวยการสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน) และ ดร.วรวิทย์ มีสุข ผู้อำนวยการฝ่ายนวัตกรรมสารสนเทศทรัพยากรน้ำ เข้าร่วมหารือ
การประชุมครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อหารือความร่วมมือระหว่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา และสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน) ในการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลน้ำจังหวัดสงขลา และการพัฒนาระบบประเมินความเสี่ยงและผลกระทบจากอุทกภัยอย่างรวดเร็วแบบบูรณาการ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่
ทั้งนี้ สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน) มีภารกิจในการรวบรวม เชื่อมโยง และวิเคราะห์ข้อมูลด้านน้ำและภูมิอากาศจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อพัฒนาเป็นคลังข้อมูลน้ำแห่งชาติ ซึ่งปัจจุบันได้มีการขยายผลการใช้งานสู่ระดับจังหวัด เพื่อสนับสนุนหน่วยงานในพื้นที่ให้สามารถติดตามสถานการณ์น้ำ วางแผนบริหารจัดการน้ำ และแจ้งเตือนภัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ อันจะช่วยลดความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในพื้นที่ได้อย่างทันท่วงที
