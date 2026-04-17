7 วันอันตรายช่วงสงกรานต์ เกิดอุบัติเหตุกว่า 1.2 พันครั้ง "กรุงเทพฯ" ตายสูงสุด

นายธีรพัฒน์ คัชมาตย์ อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ในฐานะประธานแถลงข่าวสรุปผลการดำเนินงานของศูนย์อำนวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2569 และเลขานุการคณะกรรมการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน เปิดเผยว่า อุบัติเหตุทางถนนสะสมในช่วง 7 วัน อันตราย (10-16 เม.ย. 69) เกิดอุบัติเหตุรวม 1,242 ครั้ง ผู้บาดเจ็บ รวม 1,200 คน ผู้เสียชีวิต รวม 242 ราย
จังหวัดที่เกิดอุบัติเหตุสะสมสูงสุด ได้แก่ แพร่ (48 ครั้ง) จังหวัดที่มีผู้บาดเจ็บสะสมสูงสุด ได้แก่ แพร่ (50 คน)
ส่วนจังหวัดที่มีผู้เสียชีวิตสะสมสูงสุด ได้แก่ กรุงเทพมหานคร (21 ราย) จังหวัดที่ไม่มีผู้เสียชีวิต (ตายเป็นศูนย์) มี 10 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดนครพนม บึงกาฬ ปัตตานี พังงา ระยอง สตูล สมุทรสงคราม สิงห์บุรี หนองบัวลำภู และแม่ฮ่องสอน
ทั้งนี้ คาดว่า ช่วงสุดสัปดาห์นี้ ยังมีประชาชนและนักท่องเที่ยวจำนวนหนึ่งที่ยังคงอยู่เที่ยวต่อในพื้นที่ จึงขอให้ทุกจังหวัดอำนวยความสะดวกดูแลความปลอดภัย และประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนตระหนักถึงพฤติกรรมเสี่ยงที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุทางถนนอย่างต่อเนื่อง
