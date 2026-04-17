กรมอุทยานฯ แจงภารกิจล้ม "สีดอหูพับดับ" อยู่ภายใต้ระเบียบ-คำสั่งศาล

จากกรณีการล้มของช้างสีดอหูพับระหว่างการเคลื่อนย้ายในพื้นที่จังหวัดขอนแก่นนั้น นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติและสัตว์ป่า พร้อมด้วย นายสุขี บุญสร้าง ผู้อำนวยการสำนักอนุรักษ์สัตว์ป่า ได้ประชุมหารือพร้อมชี้แจงข้อเท็จจริงต่อกลุ่มตัวแทนภาคประชาชน นำโดย คุณเดือนเต็ม สาลิตุล นักแสดงอาวุโส และอาจารย์กิติคุณ พลวัน ประธานชมรมจิตอาสารักษ์สัตว์ เพื่อสร้างความเข้าใจในกรณีการเสียชีวิตของช้างป่าสีดอหูพับ
อธิบดีกรมอุทยานฯ ชี้แจงถึงที่มาของภารกิจดังกล่าว เป็นการปฏิบัติงานภายใต้ระเบียบและคำสั่งศาล เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ อ.ภูเวียง และ อ.สีชมพู จ.ขอนแก่น เนื่องจากช้างมีประวัติทำร้ายคน โดยกรมฯ ได้บูรณาการการทำงานร่วมกับจังหวัดขอนแก่นและฝ่ายปกครอง จัดตั้งศูนย์บัญชาการเพื่อวางแผนการจับและเคลื่อนย้ายอย่างเป็นระบบ
อย่างไรก็ตาม กรมฯ พร้อมนัดสัตวแพทย์ที่ปฏิบัติงานการเคลื่อนย้ายช้างชี้แจงภาคประชาชนเกี่ยวกับปริมาณยาซึมที่มีการให้รวมทั้งสิ้น 5 ครั้ง และผลการชันสูตรการตายของช้างเพื่อความโปร่งใสและสบายใจของพี่น้องประชาชน สำหรับผลตรวจเลือด (ค่า CK) ยืนยันว่า ไม่ได้ตายจากภาวะกล้ามเนื้อสลาย (Capture Myopathy) ตามข้อสงสัยแต่อย่างใด
