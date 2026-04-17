กรมการค้าภายในเผยราคาปาล์มน้ำมันดีขึ้นต่อเนื่อง หลังผลิตสู่ตลาดลดลง

นายวิทยากร มณีเนตร อธิบดีกรมการค้าภายใน กล่าวว่า สถานการณ์ปาล์มน้ำมัน มีทิศทางราคาปรับตัวดีขึ้นต่อเนื่อง โดยมีปัจจัยจากอุปทานที่เข้าสู่ระบบลดลงชั่วคราวในช่วงเทศกาลสงกรานต์ เนื่องจากลานเทและโรงงานสกัดบางส่วนหยุดดำเนินการ ทำให้ปริมาณผลผลิตออกสู่ตลาดลดลง ขณะที่ความต้องการใช้ยังอยู่ในระดับสูง โดยเฉพาะในภาคพลังงาน ส่งผลให้ราคามีแนวโน้มขยับตัว
ทั้งนี้ ความต้องการใช้น้ำมันปาล์มในประเทศยังเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง โดยเฉพาะในภาคพลังงาน ภายใต้นโยบายน้ำมันดีเซล B7 และ B20 ส่งผลให้ปริมาณการใช้ปาล์มดิบเพิ่มจากประมาณ 71,600 ตันต่อเดือน เป็นราว 140,000 ตันต่อเดือน หรือเพิ่มขึ้นเกือบเท่าตัว ทำให้ระบบสามารถดูดซับผลผลิตได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นแรงหนุนสำคัญต่อระดับราคา
