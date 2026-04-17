IEA เตือนยุโรปเหลือน้ำมันเชื้อเพลิงเครื่องบินราว 6 สัปดาห์เท่านั้น หากยังถูกปิดกั้นทางขนส่ง

นายฟาติห์ บิโรล ผู้อำนวยการบริหาร ทบวงการพลังงานระหว่างประเทศ (IEA) เตือนว่า ยุโรปอาจต้องยกเลิกเที่ยวบินในเร็วๆ นี้ เนื่องจากเหลือน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับเครื่องบินประมาณ 6 สัปดาห์เท่านั้น โดยจะถึงจุดวิกฤตในเดือนมิถุนายน 2569 หากไม่สามารถหาสินค้ามาทดแทนการนำเข้าจากตะวันออกกลางได้อย่างน้อยครึ่งหนึ่ง
ทั้งนี้ ช่องแคบฮอร์มุซ เป็นเส้นทางสำคัญสำหรับการขนส่งน้ำมันเชื้อเพลิงเครื่องบินออกจากอ่าวเปอร์เซีย แต่ถูกปิดกั้นมานานกว่าหกสัปดาห์แล้ว ส่งผลให้ราคาน้ำมันเพิ่มสูงขึ้นและก่อให้เกิดความกังวลเรื่องการขาดแคลน
