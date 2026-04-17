นายกฯ พร้อมคณะลงพื้นที่ภาคใต้แล้ว ย้ำบูรณาการทุกภาคส่วน สร้างความเชื่อมั่น ปชช.

นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย พร้อมด้วย นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม พล.ท.อดุลย์ บุญธรรมเจริญ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม นายภราดร ปริศนานันทกุล รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี พล.ต.ท.รุทธพล เนาวรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม นายประเสริฐ จันทรรวงทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ นายสรรเพชญ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม นายเจเศรษฐ์ ไทยเศรษฐ์ นายวรศิษฎ์ เลียงประสิทธิ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมาไทย นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ปลัดกระทรวงมหาดไทย พล.อ.อุกฤษฎ์ บุญตานนท์ ผู้บัญชาการทหารสูงสุด เดินทางมาถึงท่าอากาศยานนราธิวาส เพื่อตรวจราชการ หารือหน่วยงานความมั่นคง ติดตามสถานการณ์ในพื้นที่ ขับเคลื่อนนโยบายสำคัญของรัฐบาลอย่างใกล้ชิด โดยมี นายบุญช่วย หอมยามเย็น ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส พล.ท.นรธิป โพยนอก แม่ทัพภาคที่ 4 ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 พล.อ.เกรียงไกร ศรีรักษ์ รองประธาน สว. และอดีตแม่ทัพภาค 4 และฝ่ายทหาร พล.ท.อดุลย์ บุญธรรมเจริญ รมว.กลาโหม และ พล.อ.อุกฤษฎ์ บุญตานนท์ ผู้บัญชาการทหารสูงสุด พล.ร.ท.อภิชาติ ทรัพย์ประเสริฐ ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ร่วมต้อนรับ
สำหรับภารกิจนายกรัฐมนตรีและคณะวันนี้ เริ่มที่จังหวัดยะลา เพื่อมอบนโยบายการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ณ ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) อำเภอเมืองยะลา เน้นย้ำการบูรณาการทุกภาคส่วน สร้างความเชื่อมั่นและความปลอดภัยให้ประชาชน
จากนั้นเดินทางต่อไปยังจังหวัดปัตตานี ประชุมร่วมหน่วยงานด้านความมั่นคง ณ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า เพื่อติดตามสถานการณ์ในพื้นที่อย่างใกล้ชิด พร้อมกำชับการปฏิบัติงานเชิงรุก ก่อนจะปิดท้ายภารกิจในช่วงบ่ายที่จังหวัดนราธิวาส ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมชายแดน บริเวณสะพานเชื่อมบ้านบูเก๊ะตา อำเภอแว้ง ซึ่งเชื่อมต่อกับรัฐกลันตัน ประเทศมาเลเซีย ตอกย้ำความสำคัญของความร่วมมือชายแดนไทย-มาเลเซีย ทั้งด้านความมั่นคงและเศรษฐกิจ
การลงพื้นที่ครั้งนี้ สะท้อนถึงความมุ่งมั่นของรัฐบาลในการเร่งแก้ไขปัญหาและพัฒนาพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้อย่างเป็นรูปธรรม พร้อมสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง
