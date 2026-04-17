"ทรัมป์" ยันสหรัฐฯ จะเป็นฝ่ายชนะในสงครามอิหร่าน ส่วนภาวะเงินเฟ้อแค่กลลวง

สำนักข่าวต่างประเทศรายงานจากเมืองลาสเวกัส สหรัฐอเมริกา วันนี้ (17 เม.ย.) ว่า ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ผู้นำสหรัฐฯ กล่าวระหว่างการลงพื้นที่ในเมืองลาสเวกัส มีเนื้อหาตอนหนึ่งเกี่ยวกับสงครามในอิหร่าน ซึ่งเปิดฉากเมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา ว่า เพิ่งผ่านมาแค่ 2 เดือน แต่ในอดีต สหรัฐฯ เคยติดหล่มอยู่ในสงครามอื่นนานกว่านั้นมาก และยืนยันว่า สหรัฐฯ จะเป็นฝ่ายได้รับชัยชนะในสงครามอิหร่าน
ส่วนสภาวะเงินเฟ้อในสหรัฐฯ ที่สินค้าจำเป็นทุกรายการมีราคาสูงขึ้น โดยเฉพาะพลังงานนั้น นายทรัมป์ กล่าวว่า เป็นเงินเฟ้อที่หลอกลวง ซึ่งเป็นผลมาจากราคาเชื้อเพลิงและราคาพลังงานเท่านั้น
