นายกฯ ลงพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ติดตามคดีสำคัญ - นโยบายความมั่นคง-เศรษฐกิจ

วันนี้ (17 เม.ย.69) นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย มีกำหนดลงพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อตรวจราชการในพื้นที่ พร้อมติดตามความคืบหน้าคดีสำคัญ และนโยบายด้านความมั่นคง-เศรษฐกิจ
โดยช่วงเช้าเวลา 10.05 น. นายกรัฐมนตรีจะเดินทางไปยัง ศอ.บต. (ห้องประชุมปัญจเพชร) เพื่อมอบนโยบายการแก้ไขปัญหายาเสพติดและเศรษฐกิจ ติดตามการใช้งบประมาณ และยุทธศาสตร์ความมั่นคงมิติใหม่ จากนั้นจะเดินทางไปยัง “บ้านศรียะลา” เพื่อหารือข้อราชการเป็นการส่วนตัวกับ นายวันมูหะมัดนอร์ มะทา ประธานที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี และนายกมลศักดิ์ ลีวาเมาะ ส.ส.นราธิวาส พรรคประชาชาติ ที่จะเข้าพบนายกรัฐมนตรีด้วย
ส่วนช่วงบ่ายลงพื้นที่จังหวัดปัตตานี ที่ กอ.รมน.ภาค 4 สน. (ค่ายสิรินธร) โดยนายกรัฐมนตรีจะเป็นประธานการประชุมติดตามสถานการณ์ความมั่นคง กระบวนการพูดคุยสันติสุข และติดตามความคืบหน้าคดีสำคัญในพื้นที่
