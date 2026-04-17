รมว.ศธ.เตรียมร่วม ครม.ลงพื้นที่ 3 จชต.ยกระดับมาตรฐานการศึกษา-เคลียร์ปมความรุนแรง

นายประเสริฐ จันทรรวงทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวถึงกรณีสมาคมสมาพันธ์โรงเรียนเอกชนภาคใต้ เรียกร้องให้ย้ายแม่ทัพภาคที่ 4 ออกจากพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ หลังกล่าวหาโรงเรียนปอเนาะ-ตาดีกา เป็นแหล่งบ่มเพราะความรุนแรง ว่า ไม่อยากคิดว่าเป็นปัญหา โรงเรียนปอเนาะเป็นโรงเรียนเอกชนที่สอนเกี่ยวกับศาสนาที่เป็นประเด็นในขณะนี้ อยู่ในการกำกับดูแลของคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ซึ่งเดิมกระทรวงศึกษาได้กำกับดูแลอยู่แล้ว มีการตั้งคณะกรรมการร่วม โดยเฉพาะในเขตพื้นที่ 3 จังหวัดภาคใต้ และจังหวัดใกล้เคียง มีทั้งสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน(สช.) ระดับจังหวัด และระดับอำเภอ ที่ทำหน้าที่กำกับดูแลโรงเรียนอยู่
อย่างไรก็ตาม จะร่วมคณะกับนายกรัฐมนตรี เพื่อไปดูสถานการณ์ที่เกิดขึ้นว่าเป็นอย่างไร และเป็นการไปสร้างความเข้าใจกันระหว่างโรงเรียน ถือโอกาสที่ตนเพิ่งเข้ารับตำแหน่ง รมว.ศึกษาธิการ ลงพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนใต้ เพื่อไปดูว่ากระทรวงจะทำอะไรได้บ้าง ในการส่งเสริมการศึกษา การยกระดับมาตรฐานการศึกษาและเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
