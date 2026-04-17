สหรัฐฯ เพิกถอนวีซ่าแล้ว 26 ราย ฐานหนุนศัตรูในภูมิภาคตะวันออก

กระทรวงการต่างประเทศสหรัฐฯ ประกาศการจำกัดวีซ่าบุคคลที่มีพฤติการณ์สนับสนุนศัตรูบ่อนทำลายผลประโยชน์ของอเมริกาในภูมิภาคตะวันตก โดยมีบุคคล 26 ราย ถูกเพิกถอนวีซ่าไปแล้ว ซึ่งเป็นไปตามนโยบายของประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ที่พยายามขยายอิทธิพลของสหรัฐฯ ในโลกตะวันตก ที่เขาเรียกว่า หลักการดอนโร ซึ่งเป็นการดัดแปลงมาจากหลักการมอนโรในศตวรรษที่ 19
กระทรวงการต่างประเทศชี้แจงว่า มาตรการจำกัดวีซ่าที่ขยายวงกว้างขึ้นนี้ จะลงโทษผู้ที่สั่งการ อนุญาต ให้ทุน หรือให้การสนับสนุนอย่างมีนัยสำคัญแก่ ศัตรูของสหรัฐฯ ในซีกโลกตะวันตก
กระทรวงการต่างประเทศชี้แจงว่า มาตรการจำกัดวีซ่าที่ขยายวงกว้างขึ้นนี้ จะลงโทษผู้ที่สั่งการ อนุญาต ให้ทุน หรือให้การสนับสนุนอย่างมีนัยสำคัญแก่ ศัตรูของสหรัฐฯ ในซีกโลกตะวันตก