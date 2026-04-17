ราคาทองเปิดตลาดวันนี้ ลง 200 บาท ทองรูปพรรณขายออก 73,500 บาท

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

สมาคมค้าทองคำ ประกาศราคาทองประจำวันที่ 17 เมษายน 2569 เวลา 09:01 (ครั้งที่ 1) ราคาทองปรับลดลง 200 บาท โดยทองคำแท่ง 96.5% รับซื้อ 72,500.00 บาท ขายออก 72,700.00 บาท ส่วนทองคำรูปพรรณ 96.5% ฐานภาษี 71,054.92 บาท ขายออก 73,500.00 บาท