3 รมช.มท.หารือ "ศุภจี" ขับเคลื่อน "รถพุ่มพวง" ลดค่าครองชีพ ปชช.

นายพลพีร์ สุวรรณฉวี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย นายเจเศรษฐ์ ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย และนายวรศิษฎ์ เลียงประสิทธิ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ร่วมประชุมขับเคลื่อนโครงการธงฟ้าเยียวยาลดค่าครองชีพประชาชน โดยมีนางศุภจี สุธรรมพันธุ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานการประชุม โดยนายไชยชนก ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม นางสุขสมรวย วันทนียกุล รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี นายนฤชา โฆษาศิวิไลซ์ อธิบดีกรมการปกครอง พร้อมด้วยผู้บริหารกระทรวงพาณิชย์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมประชุม
ตามที่นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ได้มีนโยบายและข้อสั่งการให้กระทรวงมหาดไทยบูรณาการร่วมกับกระทรวงพาณิชย์ และภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง ขับเคลื่อนโครงการเพื่อบรรเทาผลกระทบค่าครองชีพของประชาชนจากวิกฤตการณ์ในภูมิภาคตะวันออกกลางที่ส่งผลกระทบต่อการใช้ชีวิตประจำวันของประชาชน ซึ่งคณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบและอนุมัติให้ดำเนินโครงการ "เยียวยาลดค่าครองชีพประชาชน" จัดจำหน่ายสินค้าราคาพิเศษสำหรับพื้นที่ที่มีความต้องการเฉพาะ เช่น พื้นที่ชนบทห่างไกล หรือประชาชนกลุ่มเปราะบาง ผ่านการจัดโครงการ "ธงฟ้าราคาประหยัด" จำหน่ายต่ำกว่าท้องตลาดเฉลี่ยร้อยละ 30–60 ครอบคลุมสินค้าอุปโภคบริโภคจำเป็นกว่า 200 รายการ เช่น ข้าวสาร ไข่ไก่ น้ำมันปาล์ม และน้ำตาลทราย ช่วยลดค่าใช้จ่ายได้เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 500 บาทต่อครัวเรือนต่อเดือน
สำหรับพื้นที่ห่างไกลที่ประชาชนไม่สามารถเข้าถึงตลาดนัดหรือร้านค้าธงฟ้าได้ จะใช้รูปแบบ "ตลาดเคลื่อนที่" และโครงการ "รถพุ่มพวงกระจายสินค้า" โดยมีตัวอย่างความสำเร็จที่จังหวัดนครราชสีมา
การหารือในวันนี้ เพื่อดำเนินการขับเคลื่อนการเปิดรับผู้ประกอบการ "รถพุ่มพวง" เพิ่มเติมกำหนดเป้าหมาย 3,800 คัน โดยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ได้มอบหมายให้อธิบดีกรมการปกครอง สั่งการให้นายอำเภอทุกอำเภอทั่วประเทศ สนับสนุนการดำเนินโครงการพร้อมทั้งสร้างการรับรู้ไปยังพี่น้องประชาชนผู้ประกอบการรถพุ่มพวง สามารถลงทะเบียนสมัครเข้าร่วมโครงการธงฟ้าเยียวยาลดค่าครองชีพประชาชน ทั้งนี้ ผู้ที่มีรถสามารถมาลงทะเบียนรับสินค้าราคาพิเศษไปจำหน่ายในพื้นที่ห่างไกลได้
มาตรการทั้งหมดนี้ มีเป้าหมายเพื่อดูแลราคาสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็น ดูแลกลุ่มเปราะบาง และสร้างความเข้มแข็งให้กับผู้ประกอบการ SME เพื่อให้การดำเนินโครงการตามที่คณะรัฐมนตรีได้เห็นชอบและอนุมัติเกิดผลสัมฤทธิ์สูงสุดต่อพี่น้องประชาชนคนไทย