ททท.ปลื้ม! คนแห่ร่วมงานสงกรานต์สวนเบญฯ 3 แสน เงินสะพัด 448 ล้านบาท

น.ส.ฐาปนีย์ เกียรติไพบูลย์ ผู้ว่าการ ททท. เปิดเผยว่า การจัดงาน Maha Songkran World Water Festival 2026 โดย ททท. ณ สวนเบญจกิติ กรุงเทพฯ ช่วงวันที่ 11-15 เมษายน 2569 บรรยากาศเต็มไปด้วยความสุข และได้รับกระแสตอบรับอย่างล้นหลาม มีผู้เข้าร่วมงานทั้งสิ้น 300,878 คน แบ่งเป็น ชาวไทย 123,664 คน และนักท่องเที่ยวต่างชาติ 177,214 คน สร้างเม็ดเงินหมุนเวียนทางเศรษฐกิจกว่า 448 ล้านบาท แยกเป็นการใช้จ่ายภายในพื้นที่จัดงาน ประมาณ 85.3 ล้านบาท และการใช้จ่ายในพื้นที่โดยรอบ รวมถึงภาคการท่องเที่ยวอีก 362.8 ล้านบาท สะท้อนบทบาทของเทศกาลสงกรานต์ ในฐานะกลไกสำคัญในการกระตุ้นเศรษฐกิจและสร้างรายได้สู่หลายภาคส่วน
โดยตลอดการจัดงานทั้ง 5 วันนั้น กิจกรรมไฮไลต์ที่ได้รับความนิยมสูงสุด ได้แก่ การแสดงโดรนกว่า 1,200 ลำ ที่เนรมิตท้องฟ้าเหนือสวนเบญจกิติให้กลายเป็นผืนผ้าใบแห่งแสงสี ถ่ายทอดเรื่องราวความงดงามของสงกรานต์ไทยได้อย่างร่วมสมัย โซนลานเล่นน้ำ และคอนเสิร์ตจากศิลปินชื่อดัง ตลอดจนการละเล่น และการแสดงทางวัฒนธรรมไทย
ททท. ยังมีการจัดกิจกรรม "Saneh Art by Songkran Festival 2026" ซึ่งเปิดให้เข้าชมทุกวันจนถึงวันที่ 30 เม.ย. 69 ตั้งแต่เวลา 10.00-20.00 น. ณ สวนลุมพินี กรุงเทพมหานคร โดยภายในงาน จะมีประติมากรรม 6 ชิ้นงานจากศิลปิน และคาแรกเตอร์ชื่อดัง ทั้ง Cry Baby, Mamuang, 2CHOEY, POORBOY และ TOMATO TWINS ที่เปลี่ยนสวนลุมพินีให้กลายเป็นแลนด์มาร์กใจกลางเมือง
นอกจากนี้ ยังมีงานเทศกาลสงกรานต์ต่อเนื่องในหลายพื้นที่ทั่วประเทศไทย อาทิ
- ประเพณีก่อพระทรายและวันไหลบางแสน วันที่ 16-17 เมษายน 2569 อำเภอบางแสน จังหวัดชลบุรี
- ประเพณีแห่พญายม (สงกรานต์บางพระ) วันที่ 17-18 เมษายน 2569 ณ สวนสาธารณะบางพระ อ.ศรีราชา
- งานวันไหลพัทยา 2569 วันที่ 17-19 เมษายน 2569 ณ บริเวณชายหาดพัทยากลาง จังหวัดชลบุรี
- ประเพณีสงกรานต์สำราญใจ วันไหลเกาะช้าง วันที่ 19-21 เมษายน 2569 ณ สนามบินเล็ก เกาะช้าง จังหวัดตราด
- งานประเพณีสงกรานต์พระประแดง ประจำปี 2569 วันที่ 24-26 เมษายน 2569 ณ บริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ
น.ส.ฐาปนีย์ แสดงความขอบคุณประชาชนชาวไทยทุกภาคส่วนที่ร่วมเป็นเจ้าบ้านที่ดี ดูแล ช่วยเหลือ และต้อนรับนักท่องเที่ยวด้วยไมตรีจิต รวมทั้งเป็นต้นแบบในการร่วมสืบสานประเพณีสงกรานต์อย่างเหมาะสม พร้อมส่งมอบประสบการณ์อันน่าจดจำ ประทับใจ จนทำให้นักท่องเที่ยวอยากกลับมาเยือนประเทศไทยอีกครั้ง
ขณะเดียวกัน ผู้ประกอบการท่องเที่ยวและหน่วยงานภาครัฐ ได้บูรณาการความร่วมมืออย่างเต็มที่ในการอำนวยความสะดวกด้านการเดินทาง การดูแลความปลอดภัย เพื่อสร้างความเชื่อมั่น และภาพลักษณ์ด้านการท่องเที่ยวที่ดีให้กับประเทศไทย และทำให้เกิดภาพงานสงกรานต์ของประเทศไทยที่น่าประทับใจเผยแพร่ออกไปทั่วโลก โดยมีสื่อต่างประเทศหลายสำนัก รายงานบรรยากาศการเฉลิมฉลองแบบเรียลไทม์ พร้อมยกย่องให้เทศกาลสงกรานต์ไทย เป็นหนึ่งในอีเวนต์ระดับโลกที่ยิ่งใหญ่ มีชีวิตชีวา และสะท้อนพลังของวัฒนธรรมไทยได้อย่างโดดเด่น
ทั้งนี้ ททท. จะเดินหน้ามาตรการกระตุ้นการท่องเที่ยวอย่างต่อเนื่อง เพื่อรักษา momentum ของการเดินทาง โดยให้ความสำคัญกับคุณค่าและประสบการณ์ของนักท่องเที่ยวสอดคล้องกับนโยบาย "Value over Volume" ภายใต้แนวคิด The New Thailand เพื่อผลักดันประเทศไทยสู่การเป็นจุดหมายปลายทางด้านการท่องเที่ยวคุณภาพอย่างยั่งยืน