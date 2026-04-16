MEA พร้อมรับมือพายุฤดูร้อน 16 - 20 เม.ย. ยกระดับความมั่นคงระบบไฟฟ้า

การไฟฟ้านครหลวง หรือ MEA ประกาศความพร้อมในการดูแลความมั่นคงของระบบจำหน่ายไฟฟ้า ตามนโยบายและข้อสั่งการของปลัดกระทรวงมหาดไทย ที่มุ่งเน้นการยกระดับคุณภาพชีวิตและ "บำบัดทุกข์ บำรุงสุข" ให้แก่ประชาชน โดย MEA ได้จัดเตรียมมาตรการเชิงรุกในการบริหารจัดการระบบไฟฟ้าครอบคลุมพื้นที่ให้บริการ 3 จังหวัด ได้แก่ กรุงเทพมหานคร นนทบุรี และสมุทรปราการ เพื่อให้ผู้ใช้ไฟฟ้ามีกระแสไฟฟ้าใช้อย่างเพียงพอ มั่นคง และปลอดภัยสูงสุด พร้อมรับมือทุกสถานการณ์
ตามแนวทางกระทรวงมหาดไทย ที่ได้กำชับให้หน่วยงานในสังกัดดูแลอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนอย่างใกล้ชิด โดยเฉพาะด้านสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานซึ่งเป็นหัวใจสำคัญของการดำเนินชีวิต MEA ในฐานะหน่วยงานหลักผู้รับผิดชอบระบบจำหน่ายไฟฟ้าในพื้นที่มหานคร จึงได้นำนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการ พร้อมระดมกำลังเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่อย่างต่อเนื่อง เพื่อตอบสนองนโยบายดังกล่าวให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างเป็นรูปธรรม สร้างความมั่นใจให้แก่ภาคประชาชน และภาคธุรกิจ
MEA ได้เตรียมความพร้อมผ่านเทคโนโลยีควบคุมระบบไฟฟ้าอัจฉริยะ (SCADA/EMS/DMS) ที่สามารถตรวจสอบ บริหารจัดการ และควบคุมการจ่ายกระแสไฟฟ้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอด 24 ชั่วโมง พร้อมจัดเตรียมทีมเจ้าหน้าที่ภาคสนาม (Field Force Management: FFM) ที่ทำงานร่วมกับระบบแผนที่สารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) ซึ่งสามารถระบุพิกัดจุดเกิดเหตุไฟฟ้าขัดข้องได้อย่างแม่นยำ ทำให้เจ้าหน้าที่สามารถเข้าแก้ไขปัญหาได้ในเวลาอันรวดเร็วที่สุด
นอกจากนี้ MEA ยังได้รณรงค์ให้ประชาชนร่วมกันตรวจสอบอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในอาคารและบ้านเรือนให้อยู่ในสภาพที่ปลอดภัย และใช้งานอย่างถูกวิธี เพื่อป้องกันอุบัติภัยที่อาจเกิดขึ้น พร้อมทั้งเน้นย้ำการให้บริการผ่านช่องทางดิจิทัลที่สะดวกรวดเร็ว เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการของ MEA ได้ทุกที่ทุกเวลา หากประชาชนในพื้นที่กรุงเทพมหานคร นนทบุรี และสมุทรปราการ พบเห็นสายไฟฟ้าหรืออุปกรณ์ไฟฟ้าของ MEA ชำรุด หรืออยู่ในสภาพที่ไม่ปลอดภัย สามารถแจ้งเหตุขัดข้องตลอด 24 ชั่วโมง โดยผู้ใช้ไฟฟ้าสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารหรือแจ้งเหตุได้ผ่านทาง Line: MEA Connect (@MEAthailand) สัญลักษณ์โล่สีเขียวนำหน้าชื่อบัญชีทางการ เลือกเมนู ติดต่อ MEA Call Center Online 1130 ศูนย์บริการข้อมูลผู้ใช้ไฟฟ้าการไฟฟ้านครหลวง และติดตามข่าวสารงานบริการของ MEA ผ่านทางเว็บไซต์ www.mea.or.th