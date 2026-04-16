"สีหศักดิ์" เข้าเฝ้าฯ สุลต่านโอมาน ขอบคุณช่วยลูกเรือไทย พร้อมเชิญเยือนไทยอย่างเป็นทางการ

นายสีหศักดิ์ พวงเกตุแก้ว รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ได้เข้าเฝ้าฯ สุลต่านฮัยซัม บิน ฏอริก แห่งรัฐสุลต่านโอมาน ณ พระราชวังบัยต์ อัล บารากา กรุงมัสกัต
โดยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ แสดงความขอบคุณรัฐบาลโอมานที่ให้ความช่วยเหลือลูกเรือไทยกรณีเรือมยุรีนารีถูกโจมตี และอำนวยความสะดวกให้คนไทยที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ในตะวันออกกลางสามารถเดินทางกลับประเทศไทยได้อย่างปลอดภัย พร้อมทั้งชื่นชมวิสัยทัศน์ในการพัฒนาประเทศของสุลต่านฯ ภายใต้ Oman Vision 2040 และนโยบายการต่างประเทศที่เป็นกลางซึ่งมีบทบาทสำคัญในการช่วยลดความตึงเครียดในภูมิภาคตะวันออกกลาง
สุลต่านฮัยซัม บิน ฏอริก แห่งรัฐสุลต่านโอมาน ทรงชื่นชมประเทศไทยและแสดงความยินดีที่ไทยและโอมานมีความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิด อีกทั้งทรงแสดงความเสียใจต่อการสวรรคตของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
ทั้งนี้ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการฯ ได้เชิญเสด็จพระราชดำเนินเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการ เพื่อกระชับความสัมพันธ์ และความร่วมมือระหว่างสองประเทศให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นในทุกมิติ