ป.ป.ช.รับพิจารณาคดี MOU สแกนม่านตา

นายสุรพงษ์ อินทรถาวร เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) กล่าวถึงความคืบหน้ากรณีที่กรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) ส่งเรื่องมายัง ป.ป.ช. เพื่อสอบสวนการลงนามระหว่างกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอี) กับบริษัทเอกชนต่างชาติ และมีคนไทยสแกนม่านตาไปแล้วกว่า 1.2 ล้านคน ว่า ขณะนี้ทาง ป.ป.ช. มีการรับข้อกล่าวหาจากดีเอสไอไว้พิจารณาเบื้องต้น ตอนนี้มีเพียงผู้ถูกกล่าวหาตามระเบียบราชการในฐานะเจ้าหน้าที่รัฐ แต่ยังไม่สามารถระบุชื่อบุคคลได้ ว่าเป็นบุคคลทางการเมืองหรือไม่ อยู่ระหว่างตรวจสอบข้อมูลว่าบุคคลใดเป็นผู้รับผิดชอบและมีส่วนเกี่ยวข้องบ้าง รวมถึงยังไม่ทราบรายละเอียดทั้งหมดว่าสำนวนที่ได้รับจากดีเอสไอมีจำนวนเท่าไร เป็นเพียงการตรวจสอบเบื้องต้น ยังไม่ได้มีมติรับเรื่องไว้สอบสวน