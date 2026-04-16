ศาลฎีกานัดพิจารณาคำร้องคดี 44 สส.ก้าวไกล 24 เม.ย.นี้

นายสุรพงษ์ อินทรถาวร เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ หรือ ป.ป.ช. เปิดเผยความคืบหน้าหลัง ป.ป.ช. ยื่นสำนวนคดี 44 สส.พรรคก้าวไกล เสนอชื่อแก้ไขประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 112 ไปให้ศาลฎีกา เมื่อวันที่ 9 เมษายน ที่ผ่านมา ว่า เบื้องต้นได้รับการประสานจากศาลฎีกานัดประชุมพิจารณารับคำร้องคดีในวันที่ 24 เมษายนนี้ เมื่อถามย้ำว่า ในวันนั้นคาดว่าศาลจะมีคำสั่งในวันนั้นเลยหรือไม่ นายสุรพงษ์ ระบุว่า “เดี๋ยวท่านจะสั่งเอง”
ขณะเดียวกัน เลขาธิการ ป.ป.ช. กล่าวถึงกรณีที่กรมสอบสวนคดีพิเศษ หรือ ดีเอสไอ ส่งสำนวนคดีสแกนม่านตาของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ให้กับ ป.ป.ช. ว่า มีเรื่องกล่าวหาเข้ามาจริงแต่ในส่วนของตัวบุคคล ป.ป.ช.ต้องตรวจสอบก่อนว่า เรื่องที่กล่าวหาเป็นเรื่องของใคร มีใครรับผิดชอบบ้าง จึงขอเวลาตรวจสอบก่อนว่าใครเป็นผู้รับผิดชอบหรือเกี่ยวข้อง
ส่วนข้อมูลที่ดีเอสไอส่งให้มีจำนวนมากหรือไม่ นายสุรพงษ์ กล่าวว่า ยังไม่ได้ดูว่าจำนวนเอกสารมีเท่าไร เพียงแต่มีข้อกล่าวหาเข้ามาซึ่งยังไม่ได้ระบุตัวบุคคลว่าเป็นใคร เพียงแต่มีการกล่าวหาเจ้าหน้าที่รัฐเข้ามา ซึ่ง ป.ป.ช. อาจจะต้องดูเรื่องการกล่าวหาเจ้าหน้าที่รัฐและตรวจสอบเบื้องต้นว่าเป็นใคร ซึ่งเราก็ทราบอยู่แล้วว่ามีการพาดพิงถึงใครบ้าง และขณะนี้ยังไม่มีมติรับเรื่อง เพียงแต่รับไว้ตรวจสอบเบื้องต้น
ส่วนในสำนวนเบื้องต้นมีการพาดพิงถึงบุคคลทางการเมืองบ้างหรือไม่ นายสุรพงษ์กล่าวว่า ขอไปดูรายละเอียดก่อน ขอเวลาให้เจ้าหน้าที่ทำงานก่อน
นอกจากนี้ นายสุรพงษ์ ยังกล่าวถึงกรณีคณะกรรมการ ป.ป.ช. มีมติยกคำร้องคดีที่นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ อดีต รมว.คมนาคม ถูกกล่าวหาว่าซุกหุ้นหรือถือหุ้นแทน (นอมินี) ในหจก.บุรีเจริญคอนสตรัคชั่น และแจ้งบัญชีทรัพย์สินอันเป็นเท็จ สวนทางกับคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญ ที่ให้นายศักดิ์สยาม สิ้นสุดความเป็นรัฐมนตรี ว่า ตนได้รับทราบข้อมูลแล้ว เดี๋ยวจะแถลงเป็นเอกสารในภายหลัง เนื่องจากเนื้อหาและคำวินิจฉัยมีผลกระทบ รวมถึงให้เหตุผลว่าทำไมคณะกรรมการ ป.ป.ช.จึงวินิจฉัยเช่นนี้
สำหรับความชัดเจนกรณีหากนายศักดิ์สยาม จะกลับมาดำรงตำแหน่งทางการเมือง นายสุรพงษ์ กล่าวว่า เรื่องนี้เป็นคุณสมบัติการดำรงตำแหน่งทางการเมือง เป็นเรื่องของคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) แต่ในส่วนของ ป.ป.ช.จบแล้ว ซึ่งรัฐธรรมนูญเขียนระบุคุณสมบัติผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองไว้ โดยมีเรื่องสิทธิของผู้เสียหายที่สงสัยหรือยังเคลือบแคลงใจ ซึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องรับไปพิจารณาเองว่า คุณสมบัติของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองมีอะไรบ้าง บางส่วนเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับ ป.ป.ช.
ทั้งนี้ ยืนยันว่า สิ่งที่ ป.ป.ช.ชี้แจงไปมีเหตุผลอยู่แล้ว เมื่อถามว่า ไม่ต้องส่งเรื่องกลับไปที่ศาลรัฐธรรมนูญใช่หรือไม่ นายสุรพงษ์ กล่าวว่า เป็นเรื่องของข้อกฎหมาย