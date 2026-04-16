ทีมโฆษกรับโอวาทนายกฯ ยึดหลักทำงานตรงไปตรงมา ครบถ้วน สร้างความเข้าใจ ปชช.ไม่หวั่น เฟกนิวส์ – IO

น.ส.รัชดา ธนาดิเรก โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี พร้อมด้วย น.ส.ลลิดา เพริศวิวัฒนา รองโฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรี และ น.ส.พลอยทะเล ลักษมีแสงจันทร์ ว่าที่รองโฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรี ให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนภายหลังนำพวงมาลัยเข้ารับพรจากนายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
โดย น.ส.รัชดา เปิดเผยว่า นายกรัฐมนตรีได้ให้โอวาทว่า ให้เต็มที่กับการทำงาน โดยการทำงานในเรื่องหลักคือการสื่อสารข้อมูลให้ครบถ้วน และรับฟังเสียงสะท้อนของประชาชน เพื่อที่จะได้ชี้แจง สื่อสาร และทำความเข้าใจให้ครบถ้วน ซึ่งนายกรัฐมนตรีได้ย้ำว่าให้เอาความรู้สึก และความคาดหวังของประชาชนเป็นที่ตั้ง รวมถึงพูดในสิ่งที่เป็นความจริง เพื่อที่จะเป็นการสื่อสารระหว่างรัฐบาลถึงประชาชน ส่วนในประเด็นการเมืองก็จะต้องดูทุกอย่าง แต่ในประเด็นการเมืองเราจะไม่ได้ทำในมิติตอบโต้แบบสวนไปสวนมา และอยากให้ทุกคนเข้าใจว่ายุคโซเชียลมีเดีย มีข้อมูลหลายมิติ ซึ่งทีมโฆษกรัฐบาลจะออกมาชี้แจงให้เกิดความชัดเจน จึงขออย่ามองว่าพวกเราออกมาสวน แต่เราต้องอยู่บนโลกแห่งความจริง คือ ความถูกต้อง เราถึงจะอยู่แบบเข้าใจซึ่งกันและกัน
น.ส.รัชดา ยืนยันว่า จะใช้ทุกช่องทางของแพลตฟอร์มไทยคู่ฟ้าในการสื่อสารกับประชาชน และนำเสนอข้อมูลที่ถูกต้อง รวมถึงการใช้ภาษาที่เข้าใจง่าย ไม่ใช่ใช้รูปแบบทางการเพียงอย่างเดียว รวมถึงต้องโพสต์รวดเร็วให้ทันต่อสถานการณ์ และมีกราฟฟิคเพื่อสร้างความเข้าใจให้ง่ายมากยิ่งขึ้น ซึ่งจะต้องทลายความเป็นทางการที่เรายึดถือมาหลายสิบปี โดยวันนี้การทำงานของสำนักโฆษกต้องเปลี่ยนไปแล้ว และทำให้เพจไทยคู่ฟ้าเป็นที่รู้จัก เป็นแหล่งข้อมูลที่ถูกต้อง เพราะวันนี้มีข่าวลือต่างๆ มากมาย
น.ส.รัชดา ระบุว่า สำหรับธีม และหลักการทำงานในขณะนี้ เราจะต้องทำงานแบบตรงไปตรงมา ครบถ้วน เพื่อความเข้าใจของพี่น้องประชาชน ซึ่งเราก็ไม่กลัวการใช้ io เข้ามาโจมตี เพราะเรามาอยู่จุดนี้ ไม่ได้คาดหวังดอกไม้หรือยอดไลค์ ซึ่งเป็นไปไม่ได้ แต่เราขอทำหน้าที่ตรงนี้ให้ดีที่สุด
อย่างไรก็ตาม น.ส.ลลิดา ก็จะมาดูแลในเรื่องทั่วไปตามภารกิจสำนักโฆษกรัฐบาล และยังช่วยสื่อสารภาษาจีน เช่นเดียวกับ น.ส.พลอยทะเล ที่จะมาช่วยสื่อสารในเรื่องภาษาอังกฤษอีกด้วย
ด้าน น.ส.ลลิดา ระบุว่า การทำงานในรอบที่ 2 ในฐานะรองโฆษกนั้น การทำงานจะเข้มข้นขึ้น และเอาประสบการณ์จากการเป็นรองโฆษกในครั้งที่แล้ว มาทำงานในครั้งนี้ให้ดียิ่งขึ้น
ขณะที่ น.ส.พลอยทะเล ว่าที่รองโฆษกประจำสำนักนายกฯ กล่าวว่า ในฐานะคนรุ่นใหม่ต้องการสื่อสารงานของราชการ และงานของรัฐบาลให้เข้าถึงประชาชนได้ง่าย รวมถึงการแก้ไขปัญหาข่าวปลอม โดยมีเป้าหมายคือการให้คนรุ่นใหม่เข้าใจการทำงานของรัฐบาลแม่นยำ ที่ถูกต้อง เข้าใจได้ง่าย