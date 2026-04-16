”ศุภจี“ ตั้งสัจจะอธิษฐานทำงานให้ประเทศ รับกดดันเพราะเจอวิกฤตซ้อน

นางศุภจี สุธรรมพันธุ์ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เข้าสักการะศาลพระภูมิและศาลตายาย สิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำทำเนียบรัฐบาล เพื่อความเป็นสิริมงคล หลังเข้ารับตำแหน่งอย่างเป็นทางการ โดยตอบคำถามสื่อ ที่ถามว่าได้ขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำทำเนียบฯอะไรบ้าง ว่า "ไม่ได้ขอพร แต่ตั้งสัจจะอธิษฐานว่า จะทำหน้าที่ให้ดีที่สุด ให้กับประเทศชาติและประชาชน ถ้าทำได้เต็มที่อย่างนั้นแล้ว ก็ขอให้ช่วยอำนวยพรให้สามารถทำได้ดังสิ่งที่ตั้งอธิษฐานไว้"
ส่วนการทำงานรอบนี้มีความกดดันมากกว่ารอบแรกเป็นธรรมดา เพราะกำลังเจอกับหลายวิกฤตซ้อนกัน ดังนั้นต้องตั้งใจทำหน้าที่อย่างเต็มที่ และปรับรูปแบบการทำงานแบบคลัสเตอร์ บูรณาการร่วมกันระหว่างกระทรวงที่เกี่ยวข้อง เพื่อจัดการปัญหาแต่ละเรื่องให้มีประสิทธิภาพ ทั้งระยะสั้น ระยะกลาง ระยะยาว ไปพร้อมกันได้
ส่วนในสัปดาห์หน้าในการประชุมคณะรัฐมนตรีจะมีมาตรการของกระทรวงพาณิชย์ในการช่วยเหลือประชาชน 2-3 เรื่อง คือการดูแลค่าครองชีพประชาชน โดยสิ่งแรกที่จะดูคือสินค้าควบคุม และสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็น หากมีการขยับตัวของราคา จะควบคุมดูแลให้เป็นไปตามกลไก ขณะเดียวกันจะมีสินค้าราคาพิเศษที่อยู่ภายใต้รโครงการไทยช่วยไทย ที่เริ่มต้นตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน ส่งมอบราคาสินค้าประหยัดเป็นทางเลือกให้กับประชาชน และนำสินค้าเอสเอ็มอี ทั้งจากแพลตฟอร์มออนไลน์ หรือ แพลตฟอร์มการขาย ค้าส่ง-ค้าปลีกทั่วประเทศ มาเพิ่มศักยภาพธุรกิจเอสเอ็มอี ถือเป็นการดูแลทั้งค่าครองชีพ และปรับโครงสร้าง เพื่อให้ผู้ประกอบการรายเล็กอยู่ได้ในสภาวะเศรษฐกิจแบบนี้
ขณะเดียวกัน ต้องดูแลเรื่องการส่งออก เพราะขณะนี้ค่อนข้างตึงตัว การส่งออกไปตะวันออกกลางทั้มีสัดส่วน 20% ขณะนี้ชะงักงัน บางพื้นที่ต้องหาตลาดเพิ่มเติม และพยายามอย่างยิ่งที่จะทำให้ประเทศมีรายได้ในช่วงวิกฤตแบบนี้ และทำงานในหลายมิติ
นางศุภจี กล่าวเพิ่มเติมว่า ขอเป็นกำลังใจ และขอให้ฝ่าวิกฤตครั้งนี้ไปได้ด้วยกัน ถ้าสิ่งไหนที่กระทรวงทำได้ก็ยินดี รับคำชี้แนะ ซึ่งยินดีที่จะทำเพื่อนำประโยชน์สูงสุดมาสู่พี่น้องประชาชน
ทั้งนี้ หลังจากที่นางศุภจี สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำทำเนียบรัฐบาล และ ให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนก็ได้เดินมา ที่ห้องสื่อมวลชนหรือรังนกกระจอก 2 และ 3 พร้อม ระบุถึงแนวทางการทำงานร่วมกับสื่อมวลชนประจำทำเนียบรัฐบาล ว่าหากมีประเด็นหรืออยากรู้ข้อมูลเรื่องใดให้ประสาน เพื่อชี้แจงข้อมูลและมานั่งพูดคุยกับสื่อมวลชน เพื่อจะได้นำส่งข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องและนำเสนอข้อเท็จจริงสู่ประชาชน