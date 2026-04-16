6 วันสงกรานต์ เกิดอุบัติเหตุ 1,108 ครั้ง ดับแล้ว 216 ราย

นายเจเศรษฐ์ ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานแถลงสรุปสถิติอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2569 ประจำวันที่ 15 เมษายน 2569 ของศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน (ศปถ.) ซึ่งเป็นวันที่ 6 ของการรณรงค์ “ขับขี่ปลอดภัย ลดความเร็ว ลดอุบัติเหตุ” เกิดอุบัติเหตุ 156 ครั้ง , ผู้บาดเจ็บ 161 คน , ผู้เสียชีวิต 23 ราย , จังหวัดที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุด เชียงราย 10 ครั้ง ประจวบคีรีขันธ์ 8 ครั้ง ,หนองคาย 7 ครั้ง , จังหวัดที่มีผู้บาดเจ็บสูงสุด คือ เชียงราย 11 คน ประจวบคีรีขันธ์ภูเก็ตลำพูนหนองคายจังหวัดละ 7 คน และ สงขลา 6 คน , จังหวัดที่มีผู้เสียชีวิตสูงสุดคือ เชียงราย 3 ราย กรุงเทพมหานคร กระบี่ สกลนคร จังหวัดละ 2 ราย
สาเหตุที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุสูงสุด ได้แก่ ขับรถเร็ว ร้อยละ 43.59 ดื่มแล้วขับ 25.64 , ยานพาหนะที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุด ได้แก่ รถจักรยานยนต์ ร้อยละ 67.84 , ส่วนใหญ่เกิดบนถนนกรมทางหลวงร้อยละ 46.79 ลักษณะถนนเส้นทางตรง ร้อยละ 89.74 , ช่วงเวลาที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุด ได้แก่ ช่วงเวลา 18.01-21.00ร้อยละ 17.95 , พฤติกรรมเสี่ยงของผู้ประสบอุบัติเหตุสูงสุด คือไม่ใช้อุปกรณ์นิรภัย 70.65 แบ่งเป็น ไม่สวมหมวกนิรภัย ร้อยละ 55.43 ไม่คาดเข็มขัดนิรภัย ร้อยละ 14.13 ไม่ใช้คาร์ซีท ร้อยละ 1.09
ทั้งนี้ สรุปรวมเกิดตัวเลข 6 วัน 10-15 เมษายน 2569 ของการรณรงค์ เกิดอุบัติเหตุ 1,108 ครั้ง ผู้บาดเจ็บ 1,073 คน ผู้เสียชีวิต 216 ราย
จังหวัดที่เกิดอุบัติเหตุสะสมสูงสุดคือ แพร่ 47 ครั้งลำปาง เชียงราย จังหวัด 36 ครั้ง สงขลา สุพรรณบุรี จังหวัดละ 34 ครั้ง
จังหวัดที่มีผู้บาดเจ็บสูงสุด คือ แพร่ 49 คน น่าน ลำปาง จังหวัดละ 37 คน เชียงราย 36 คน
จังหวัดที่มีผู้เสียชีวิตสูงสุดคือกรุงเทพมหานคร 19 ราย ปทุมธานี 10 ราย นครราชสีมา ปราจีนบุรี พิษณุโลก สกลนคร และสงขลา จังหวัดละ 7 ราย
ทั้งนี้ จากสถิติการเกิดอุบัติเหตุในปี 2569 เมื่อเทียบกับปี 2568 ข้อมูลสะสม 6 วัน พบว่าลดลง โดยในปี 2568 การเกิดอุบัติเหตุ 1,391 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 20.35 ส่วนผู้บาดเจ็บ พบว่าลดลง โดยในปี 2568 มีผู้บาดเจ็บ 1,350 คน คิดเป็นร้อยละ 20.52 ขณะที่ ผู้เสียชีวิต พบว่าลดลง 15 ราย โดยในปี 2568 มีผู้เสียชีวิต 231 รายคิดเป็นร้อยละ 6.49
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ระบุว่า การใช้รถใช้ถนนไม่ได้แตกต่างจากช่วงเทศกาลที่ผ่านมา มีการจำกัดพื้นที่ในจังหวัดใกล้เคียงกับกรุงเทพมหานคร และมีการท่องเที่ยวในกรุงเทพมหานครเพิ่มขึ้นประกอบกับเรามีด่านชุมชน เป็นการแก้ปัญหาตั้งแต่ระดับพื้นที่ เพื่อดูทั้งสภาพรถและผู้ขับขี่
พร้อมฝากผู้ใช้รถใช้ถนนที่จะเดินทางกลับมาในช่วงสุดสัปดาห์นี้ ว่า ขอให้พักผ่อนให้เพียงพอ หลังจากในช่วงเทศกาลมีการเฉลิมฉลอง เพื่อคุมสภาพร่างกาย โดยเจ้าหน้าที่ในส่วนที่เกี่ยวข้องได้พร้อมที่จะดูแลและสามารถแจ้งที่จุดบริการประชาชน หรือ โทรสายด่วน ปภ. 1784