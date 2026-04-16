ยอดใช้บริการระบบรางวันหยุดสุดท้าย 15 เม.ย.ทะลักกว่า 1 ล้านคน-เที่ยว

นายพิเชฐ คุณาธรรมรักษ์ อธิบดีกรมการขนส่งทางราง (ขร.) เปิดเผยข้อมูลภาพรวมการเดินทางด้วยระบบรางประจำวันพุธที่ 15 เมษายน 2569 ซึ่งเป็นวันหยุดราชการสุดท้ายของเทศกาลสงกรานต์ และเป็นวันที่หกของแผนอำนวยความสะดวกและความปลอดภัยรองรับการเดินทางของประชาชนช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2569 ของกระทรวงคมนาคม (ระหว่างวันที่ 10–19 เมษายน 2569) พบว่า ภาพรวมการเดินทางคึกคักอย่างมาก ท่ามกลางบรรยากาศการเฉลิมฉลองส่งท้ายกิจกรรมเทศกาลสงกรานต์ในวันสุดท้าย ประกอบกับเป็นช่วงเวลาสำคัญที่กลุ่มประชาชนต่างทยอยเดินทางข้ามจังหวัดกลับเข้าสู่กรุงเทพมหานคร เพื่อเตรียมตัวเริ่มปฏิบัติงานในวันเปิดทำงานวันแรก ส่งผลให้มีปริมาณการเดินทางระบบรางรวมทั้งสิ้น 1,057,171 คน-เที่ยว (สูงกว่าประมาณการร้อยละ 4.44) โดยมีรายละเอียด ดังนี้
รถไฟระหว่างเมือง (รฟท.) บรรยากาศการเดินทางเป็นโหมด “การเดินทางขากลับเข้าเมือง” อย่างเต็มรูปแบบ พี่น้องประชาชนจากส่วนภูมิภาคเดินทางกลับเข้าสู่กรุงเทพมหานครอย่างหนาแน่นตลอดทั้งวัน ส่งผลให้มีผู้ใช้บริการรวม 90,125 คน-เที่ยว (ต่ำกว่าประมาณการร้อยละ 14.13 ) โดยสัดส่วนผู้โดยสารขาเข้าพุ่งสูงขึ้นอย่างชัดเจนที่ 51,191 คน-เที่ยว และขาออก 38,934 คน-เที่ยว แบ่งเป็นผู้โดยสารเชิงพาณิชย์ 40,211 คน-เที่ยว และเชิงสังคม 49,914 คน-เที่ยว
ทั้งนี้ รฟท. ได้บริหารจัดการอย่างเต็มที่เพื่อไม่ให้มีผู้โดยสารตกค้าง โดยมีการจัดขบวนรถให้บริการรวม 208 เที่ยว รวมขบวนรถพิเศษช่วยการโดยสารรองรับขากลับ 4 ขบวน ได้แก่ กรุงเทพอภิวัฒน์ – นครราชสีมา – กรุงเทพอภิวัฒน์ ยะลา – กรุงเทพอภิวัฒน์ และเชียงใหม่ - กรุงเทพอภิวัฒน์ มีรายละเอียดผู้ใช้งานแต่ละสาย ดังนี้
• สายใต้: 31,406 คน-เที่ยว (ขาเข้า 17,498 คน-เที่ยว / ขาออก 13,908 คน-เที่ยว) รวม 63 ขบวน
• สายตะวันออกเฉียงเหนือ: 24,655 คน-เที่ยว (ขาเข้า 14,359 คน-เที่ยว / ขาออก 10,296 คน-เที่ยว) รวม 48 ขบวน
• สายเหนือ: 17,019 คน-เที่ยว (ขาเข้า 9,942 คน-เที่ยว / ขาออก 7,077 คน-เที่ยว) รวม 33 ขบวน
• สายตะวันออก: 8,956 คน-เที่ยว (ขาเข้า 5,290 คน-เที่ยว / ขาออก 3,666 คน-เที่ยว) รวม 22 ขบวน
• สายมหาชัยและสายแม่กลอง: 8,089 คน-เที่ยว (ขาเข้า 4,102 คน-เที่ยว / ขาออก 3,987 คน-เที่ยว) รวม 42 ขบวน
ระบบรถไฟฟ้า มีผู้ใช้บริการรวม 967,046 คน-เที่ยว (สูงกว่าประมาณการร้อยละ 6.58) บรรยากาศตามสถานีต่าง ๆ มีผู้ใช้บริการหนาแน่นจาก 2 ปัจจัยหลัก คือ กลุ่มประชาชนที่เดินทางกลับจากต่างจังหวัดและใช้ระบบรถไฟฟ้าเป็น Feeder เพื่อเดินทางกลับที่พัก และกลุ่มประชาชน/นักท่องเที่ยวที่เดินทางไปร่วมงานสาดน้ำทิ้งทวนในวันสุดท้ายของเทศกาลตามแลนด์มาร์กสำคัญ ทำให้ระบบรถไฟฟ้ามีผู้ใช้บริการเป็นจำนวนมาก โดยมีข้อมูลแต่ละสาย ดังนี้
• สายสีเขียว: 489,129 คน-เที่ยว (สูงกว่าประมาณการร้อยละ 6.33 ) ให้บริการ 1,089 เที่ยว (สายสุขุมวิท 751 เที่ยว รวมเสริม 1 เที่ยว และสายสีลม 338 เที่ยว)
• สายสีน้ำเงิน: : 275,981 คน-เที่ยว (สูงกว่าประมาณการร้อยละ 5.52 ) ให้บริการ 319 เที่ยว (รวมเสริม 1 เที่ยว)
• ARL: 54,406 คน-เที่ยว (สูงกว่าประมาณการร้อยละ 6.55) ให้บริการ 174 เที่ยว
• สายสีเหลือง: 39,274 คน-เที่ยว (สูงกว่าประมาณการร้อยละ 37.50 ) ให้บริการ 216 เที่ยว
• สายสีชมพู: 37,804 คน-เที่ยว (สูงกว่าประมาณการร้อยละ 4.34 ) ให้บริการ 432 เที่ยว (รวมส่วนต่อขยาย 216 เที่ยว ผู้ใช้บริการจำนวน 1,237 คน-เที่ยว)
• สายสีม่วง: 31,501 คน-เที่ยว (ต่ำกว่าประมาณการร้อยละ 14.60 ) ให้บริการ 219 เที่ยว (รวมเสริม 1 เที่ยว)
• สายสีแดง: 24,978 คน-เที่ยว (สูงกว่าประมาณการร้อยละ 8.46 ) ให้บริการ 294 เที่ยว (เส้นทางสถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์–รังสิต 178 เที่ยว และ ตลิ่งชัน 116 เที่ยว)
• สายสีทอง: 13,973 คน-เที่ยว (สูงกว่าประมาณการร้อยละ 39.73 ) ให้บริการ 223 เที่ยว (รวมเสริม 6 เที่ยว)
นายพิเชฐ กล่าวต่อว่า สำหรับรายงานเหตุการณ์ด้านความปลอดภัยและการเดินรถในช่วงเวลาที่ผ่านมา ได้รับรายงานเหตุระบบรถไฟฟ้าขัดข้อง 1 ครั้ง ได้แก่ รถไฟฟ้า MRT สายสีน้ำเงิน เมื่อเวลา 23.10 น. ของวันที่ 15 เมษายน 2569 เกิดเหตุขบวนรถขัดข้องบริเวณสถานีศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ (ปลายทางสถานีท่าพระ) ส่งผลให้เกิดความล่าช้าในการให้บริการ ซึ่งผู้ให้บริการได้เร่งแก้ไขและประชาสัมพันธ์เหตุให้ผู้โดยสารทราบ
นายพิเชฐ กล่าวเพิ่มเติมว่า สำหรับในวันนี้ (วันพฤหัสบดีที่ 16 เมษายน 2569) ซึ่งเป็นวันเปิดทำงานวันแรกหลังเทศกาลวันหยุดยาว ขร. ได้กำชับให้ผู้ให้บริการระบบรถไฟฟ้าทุกสายเตรียมความพร้อมขบวนรถเสริมในช่วงชั่วโมงเร่งด่วน เพื่อรองรับประชาชนที่กลับมาทำงานตามปกติ นอกจากนี้ รฟท. ยังได้จัดขบวนรถพิเศษเพิ่มเติมเพื่อรองรับประชาชนที่ทยอยเดินทางต่อเนื่องในวันที่ 16 และ 17 เมษายน ดังนี้
วันพฤหัสบดีที่ 16 เมษายน 2569
• ขบวนที่ 983 กรุงเทพอภิวัฒน์ – ยะลา เวลาออก 19.30 น.
• ขบวนที่ 5 กรุงเทพอภิวัฒน์ - เชียงใหม่ เวลาออก 19.05 น.
วันศุกร์ที่ 17 เมษายน 2569
• ขบวนที่ 984 ยะลา - กรุงเทพอภิวัฒน์ เวลาออก 15.35 น.
• ขบวนที่ 6 เชียงใหม่ - กรุงเทพอภิวัฒน์ เวลาออก 19.35 น.
นายพิเชฐ ได้กล่าวปิดท้ายว่า ในโอกาสที่วันหยุดยาวเทศกาลสงกรานต์ได้ผ่านพ้นไป ขร. ขอส่งความปรารถนาดีไปยังพี่น้องประชาชนที่เดินทางกลับถึงที่หมายโดยสวัสดิภาพ ขอให้ทุกท่านเริ่มต้นวันทำงานวันแรกด้วยความสดชื่นและมีพลังเต็มเปี่ยม สำหรับผู้ที่ยังอยู่ระหว่างการเดินทาง ขอเน้นย้ำให้ขับขี่ด้วยความไม่ประมาท โดยเฉพาะเมื่อต้องผ่านบริเวณจุดตัดทางรถไฟ ทั้งนี้ ขร. จะยังคงกำชับให้ผู้ให้บริการทุกระบบรักษามาตรฐานการอำนวยความสะดวกและคุมเข้มมาตรการความปลอดภัยอย่างเข้มงวดต่อไป เพื่อให้ระบบรางเป็นโครงข่ายการเดินทางที่ประชาชนเชื่อมั่นและไว้วางใจได้ในทุกวัน