เครือข่ายภาค ปชช.ยื่น 8 ข้อ จี้“เอกนัฏ”ปรับโครงสร้างราคาพลังงาน-ลดราคาน้ำมัน

เครือข่ายภาคประชาชน ประกอบด้วย สภาองค์กรของผู้บริโภค, เครือข่ายประชาชนปฏิรูปพลังงานไทย, มูลนิธิยามเฝ้าแผ่นดิน, กลุ่มผีเสื้อกระพือปีก บุกกระทรวงพลังงาน ยื่นข้อเรียกร้อง 8 ข้อ แก่นายเอกนัฏ พร้อมพันธุ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน เพื่อปรับโครงสร้างราคาพลังงานที่เป็นธรรม และลดราคาน้ํามันเชื้อเพลิงที่เป็นธรรมต่อประชาชน หลังราคาน้ำมันสิงคโปร์ลดลง โดยเรียกร้องให้ตัดค่าใช้จ่ายที่ไม่ได้เกิดขึ้นจริง อาทิ ค่าขนส่ง ค่าประกันภัย ค่าสูญเสียระหว่างทางจากสิงคโปร์มาไทย รวมทั้งค่าสํารองน้ํามันเพื่อความมั่นคง หรือค่าพรีเมี่ยม เพื่อป้องกันลาภลอยจากสถานการณ์ และเรียกร้องให้เรียกคืนกำไรลาภลอย (Windfall Profit)จากโรงกลั่นน้ำมัน จากสถานการณ์ค่าการกลั่นพุ่งสูงผิดปกติ
นอกจากนี้ ยังเรียกร้องรัฐบาลหยุดการกู้เงิน 1.5 แสนล้านบาท ให้แก่กองทุนน้ํามันเชื้อเพลิง ซึ่งจะทำให้เป็นภาระแก่ประชาชนในระยะยาว และขอให้ส่งเสริมโซลาร์ภาคประชาชนอย่างจริงใจ
ด้านนายเอกนัฏ ระบุว่า ทุกข้อเสนอตนขอรับไว้ และมีหลายข้อที่สามารถทำได้ทันที เช่น การส่งเสริมโซลาร์รูฟท็อป ซึ่งเตรียมจะเสนอเข้า ครม.เร็วๆ นี้ ส่วนสถานะกองทุนน้ำมันวันนี้กลับสู่สภาวะที่ดีขึ้น เงินไหลออกลดลง จากที่เคยสูงถึง 2,000 ล้านต่อวัน วันนี้กลับมาแทบจะเป็นศูนย์ พร้อมยืนยันไม่เห็นด้วยกับการให้องค์กร หรือกองทุนพลังงาน มีอำนาจมากเกินไปในการกำหนดราคาน้ำมัน โดยเน้นย้ำความตั้งใจจะรื้อโครงสร้างพลังงาน เพื่อลดการพึ่งพากลไกที่ทำให้ราคาน้ำมันหน้าปั๊มสูงเกินจริง และไม่ยอมให้นายทุนเข้ามาแทรกแซงหรือกำหนดราคา