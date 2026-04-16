"สีหศักดิ์" หารือกลาโหมโอมาน ช่วยประสานอิหร่านเปิดช่องแคบฮอร์มุซให้เรือสินค้าไทยผ่าน

เมื่อเวลา 17.30 น. ตามเวลาท้องถิ่น ณ กรุงมัสกัส ประเทศโอมาน นายสีหศักดิ์ พวงเกตุแก้ว รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ เปิดเผยถึงการเดินทางเยือนประเทศโอมานครั้งนี้ ว่า เป็นการเดินทางมาในช่วงที่สถานการณ์ในตะวันออกกลางตึงเครียด แต่เพราะไทยมีความจำเป็นเร่งด่วน เพราะที่ผ่านมามีปัญหาเรื่องพลังงาน ซึ่งกว่า 50% พลังงานที่ใช้ในประเทศไทย ต้องขนส่งผ่านช่องแคบฮอร์มุซ จึงพยายามที่จะขอเข้าพบกับบุคคลสำคัญของฝ่ายโอมาน เพราะโอมานเป็นประเทศที่อยู่ในพื้นที่ และพยายามวางตัวเป็นกลาง เป็นผู้ไกล่เกลี่ยในความขัดแย้งนี้ จึงอยากฟังมุมมองว่า ประเมินสถานการณ์อย่างไร อีกทั้งโอมาน กับอิหร่าน ก็เป็นประเทศชายฝั่งที่มีส่วนในการดูแลการเดินเรือผ่านช่องแคบฮอร์มุซ จึงจะได้ถามถึงความคืบหน้าในการพิจารณาให้เรือขนส่งสินค้าไทยที่ตกค้างอยู่ 9 ลำ ผ่านช่องแคบฮอร์มุซได้อย่างปลอดภัย
ส่วนวันนี้ ได้มีโอกาสพบกับรองนายกรัฐมนตรี โอมานยังมีความห่วงใยในสถานการณ์ตะวันออกกลาง และเห็นตรงกับไทยว่า สงครามไม่ควรเกิดขึ้น ควรอยู่ภายใต้กฎบัตรและกติการะหว่างประเทศ แต่เมื่อเหตุการณ์เกิดขึ้นแล้ว ก็ต้องพยายามหาทางให้ยุติลงโดยเร็วที่สุด เพราะตอนนี้สงครามกินระยะเวลายาวนานขึ้น ไม่ได้สร้างความสูญเสียในภูมิภาคนี้เท่านั้น ยังส่งผลกระทรบไปยังนอกภูมิภาคด้วย ซึ่งตอนนี้ทุกฝ่ายฝากความหวังไว้กับการเจรจาที่ปากีสถาน ในฐานะผู้ประสานงาน แม้ว่ารอบแรกจะไม่ประสบผลสำเร็จ และเชื่อว่าอาจจะไม่ใช่การคุยกันเพียงครั้งเดียว แต่ก็แสดงให้เห็นถึงความจริงจัง และความพยายามในการพูดคุย แต่อย่างไรก็ตาม ทั้งโอมาน และไทย เห็นตรงกันว่า อยากให้การเจรจาในรอบที่สองยังคงไว้ซึ่งการหยุดยิง และขยายเวลาออกไปเรื่อยๆ จนกว่าการเจรจาจะบรรลุผล และในระหว่างที่มีการหยุดยิง ควรมีมาตรการเปิดให้เดินเรือผ่านช่องแคบฮอร์มุซได้
อย่างไรก็ตาม นายสีหศักดิ์ ยอมรับว่า เป็นห่วงสถานการณ์ที่กำลังยุ่งยากขึ้น หลังสหรัฐฯ ขู่จะปิดล้อมช่องแคบฮอร์มุซ แต่จะปิดได้แค่ไหน ไม่มีใครรู้ ปิดจริงๆ หรือจะปิดเพื่อสร้างอำนาจต่อรองหรือไม่ ก็ไม่มีใครรู้ ดังนั้นอยากให้ทุกฝ่ายพยายามให้โอกาสกับการเจรจาและการทูต ให้หยุดยิงอย่างต่อเนื่อง ผ่อนคลายการเดินเรือในช่องแคบฮอร์มุซ
นายสีหศักดิ์ เปิดเผยด้วยว่า ได้ใช้โอกาสนี้ขอบคุณรัฐบาลโอมานที่ช่วยเหลือลูกเรือของเรือมยุรีนารี 20 คน ไว้ได้อย่างปลอดภัย ส่วนอีก 3 คน ยืนยันว่าเสียชีวิตแล้ว อยู่ระหว่างพิสูจน์ตัวตน ก่อนส่งกลับประเทศไทย
ขณะเดียวกัน ยังได้สอบถามโอมานด้วยว่า จะมีช่องทางในการติดต่อกับอิหร่าน เพื่อขอให้อำนวยความสะดวกและดูแลความปลอดภัยเรือขนส่งสินค้าของไทย ซึ่งรองนายกรัฐมนตรีฝ่ายกิจการกลาโหมโอมาน ยอมรับว่า สถานการณ์นี้ไม่ใช่เรื่องง่าย การติดต่อกับอิหร่านมีหลายช่องทาง มีความซับซ้อน อย่างไรก็ตาม โอมานยืนยันว่าจะช่วย จึงได้ส่งรายละเอียดของเรือไทยทั้งหมด ให้รองนายกรัฐมนตรีฝ่ายกิจการกลาโหมโอมานแล้ว เพื่อให้ช่วยประสานงานให้ แต่ก็่ไม่รู้ว่าในสถานการณ์นี้โอมานจะช่วยได้มากน้อยเพียง แต่ไม่ว่าจะมีช่องทางไหน รัฐบาลไทยก็ต้องทำ
นายสีหศักดิ์ เปิดเผยว่า กลาโหมโอมานให้ความสนใจทำข้อตกลงซื้อเรือยกพลขึ้นบกที่ผลิตโดยเอกชนไทย จำนวน 4 ลำ ทำให้เห็นถึงศักยภาพของเอกชนไทย
ส่วนการพบและหารือกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานและแร่ธาตุ และคณะ ได้ใช้โอกาสนี้ สอบถามถึงการซื้อขายพลังงาน โดยเฉพาะน้ำมันดิบ และก๊าซ หากไทยมีความจำเป็นเร่งด่วน โอมานมีพลังงานขายให้ไทยหรือไม่ ซึ่งทางโอมาน ยอมรับว่า ต้องดูช่วงการผลิต บางช่วงอาจผลิตเกินกว่าที่เหลือใช้เหลือขายแล้ว ก็จะสามารถส่งให้ไทยได้ จึงต้องมาตกลงคุยในรายละเอียดกัน ว่า จะขายให้ในปริมาณเท่าใด ราคาเป็นอย่างไร ซึ่งโอมาน ยืนยันว่า หากมีเหลือ ก็พร้อมหารือซื้อขายกับไทย ผ่านบริษัทนายหน้า นอกจากนี้ยังหาเรื่องการซื้อปุ๋ยจากโอมานด้วย ส่วนการพบกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศโอมานในวันพรุ่งนี้ ประเด็นสำคัญ ก็จะคล้ายกับที่ได้หารือกับรองนายกรัฐมนตรีฝ่ายกิจการกลาโหม โดยเฉพาะต้องการให้ช่วยสื่อสารคำขอของไทยไปยังอิหร่าน รัฐบาลไทยพยายามหาทุกช่องทาง เพื่อให้ คำขอของเราไปถึงรัฐบาลอิหร่าน