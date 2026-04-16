แจ้งเตือน!! ค่าดัชนีความร้อนอยู่ในเกณฑ์ "อันตราย"

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



สำนักสิ่งแวดล้อม กรุงเทพมหานคร แจ้งเตือนค่าดัชนีความร้อน (Heat Index) ประจำวันพฤหัสบดีที่ 16 เมษายน 2569 อยู่ในเกณฑ์ "อันตราย"

สำหรับบุคคลทั่วไป ควรสังเกตอาการตนเอง ขณะที่กลุ่มเสี่ยง หากมีอาการผิดปกติให้รีบพบแพทย์