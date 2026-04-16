กทม.เช้านี้คุณภาพอากาศ 'ปานกลาง' PM 2.5 ไม่เกินมาตรฐาน มีแนวโน้มลดลง

ศูนย์ข้อมูลคุณภาพอากาศกรุงเทพมหานคร ขอรายงานสถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM 2.5) ในกรุงเทพมหานคร ประจำวันที่ 16 เมษายน 2569 เวลา 07.00 น. ค่าเฉลี่ยของกรุงเทพมหานคร 28.2 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร (มคก./ลบ.ม.) (ค่ามาตรฐานไม่เกิน 37.5 มค.ก./ลบ.ม.)
สำหรับ 12 อันดับ ของค่าฝุ่น PM 2.5 พื้นที่สูงสุดในกรุงเทพมหานคร มีดังนี้
1. เขตบางคอแหลม 36.5 มคก./ลบ.ม.
2. เขตหนองจอก 36.5 มคก./ลบ.ม.
3. เขตหลักสี่ 33.7 มคก./ลบ.ม.
4. เขตบางขุนเทียน 33.2 มคก./ลบ.ม.
5. เขตสัมพันธวงศ์ 32.1 มคก./ลบ.ม.
6. เขตบางกอกใหญ่ 31.9 มคก./ลบ.ม.
7. เขตลาดกระบัง 31.5 มคก./ลบ.ม.
8. เขตบางกอกน้อย 31.5 มคก./ลบ.ม.
9. เขตสาทร 31.1 มคก./ลบ.ม.
10. เขตบางพลัด 30.7 มคก./ลบ.ม.
11. เขตปทุมวัน 30.7 มคก./ลบ.ม.
12. เขตทวีวัฒนา 30.7 มคก./ลบ.ม.
กรุงเทพเหนือ 25.8 - 33.7 มคก./ลบ.ม.
ภาพรวม : อยู่ในเกณฑ์ปานกลาง
กรุงเทพตะวันออก 24.1 - 36.5 มคก./ลบ.ม.
ภาพรวม : อยู่ในเกณฑ์ปานกลาง
กรุงเทพกลาง 22 - 32.1 มคก./ลบ.ม.
ภาพรวม : อยู่ในเกณฑ์ปานกลาง
กรุงเทพใต้ 21.5 - 36.5 มคก./ลบ.ม.
ภาพรวม : อยู่ในเกณฑ์ปานกลาง
กรุงธนเหนือ 22.4 - 31.9 มคก./ลบ.ม.
ภาพรวม : อยู่ในเกณฑ์ปานกลาง
กรุงธนใต้ 26.2 - 33.2 มคก./ลบ.ม.
ภาพรวม : อยู่ในเกณฑ์ปานกลาง
ทั้งนี้ ฝุ่นละอองมีแนวโน้มลดลง
ภาพรวม : คุณภาพอากาศอยู่ในเกณฑ์ปานกลาง