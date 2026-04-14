จนท.ปรับเวลาเยี่ยมชมปราสาทตาควาย-เนิน 350 - จัดระเบียบจราจรใหม่ช่วง 14-16 เม.ย.นี้

จากที่มีการเปิดให้ประชาชนเข้าสักการะและเข้าเยี่ยมชมปราสาทตาควาย-เนิน 350 ต.บักได อ.พนมดงรัก จ.สุรินทร์ ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 13-16 เมษายน 2569 นั้น
เจ้าหน้าที่ได้มีการปรับเปลี่ยนเวลาการเข้าเยี่ยมชมปราสาทตาควาย และเนิน 350 ใหม่ จากเดิมที่เปิดเข้าชมเวลา 09.00น. ในวันแรก (13 เม.ย.69 ) เนื่องจากมีประชาชนสนในเดินทางมาเยี่ยมชมมากถึง 2,000 คน โดยตั้งแต่วันที่ 14-16 เมษายน เป็นเวลา 07.00 - 13.00 น. รวมถึงการจัดระเบียบการจราจรใหม่ เพื่อให้สะดวกกับจำนวนรถที่เข้าในพื้นที่ปราสาทตาควายด้วย
นอกจากนี้ กองกำลังสุรนารี (กกล.สุรนารี) โดยกองอำนวยการอำนวยความสะดวกนักท่องเที่ยวประจำพื้นที่ปราสาทตาควาย–เนิน 350 ร่วมกับหน่วย พัน.ร.22 ดำเนินภารกิจอำนวยความสะดวกและดูแลความปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยว ตั้งแต่เวลา 07.00–13.00 น. ซึ่งบรรยากาศวันที่สองเป็นไปอย่างคึกคัก มีนักท่องเที่ยวเข้าชมรวมทั้งสิ้น 3,696 คน ยานพาหนะรวม 946 คัน สะท้อนถึงความนิยมของแหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์และธรรมชาติแห่งนี้อย่างชัดเจน
เจ้าหน้าที่ได้มีการปรับเปลี่ยนเวลาการเข้าเยี่ยมชมปราสาทตาควาย และเนิน 350 ใหม่ จากเดิมที่เปิดเข้าชมเวลา 09.00น. ในวันแรก (13 เม.ย.69 ) เนื่องจากมีประชาชนสนในเดินทางมาเยี่ยมชมมากถึง 2,000 คน โดยตั้งแต่วันที่ 14-16 เมษายน เป็นเวลา 07.00 - 13.00 น. รวมถึงการจัดระเบียบการจราจรใหม่ เพื่อให้สะดวกกับจำนวนรถที่เข้าในพื้นที่ปราสาทตาควายด้วย
นอกจากนี้ กองกำลังสุรนารี (กกล.สุรนารี) โดยกองอำนวยการอำนวยความสะดวกนักท่องเที่ยวประจำพื้นที่ปราสาทตาควาย–เนิน 350 ร่วมกับหน่วย พัน.ร.22 ดำเนินภารกิจอำนวยความสะดวกและดูแลความปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยว ตั้งแต่เวลา 07.00–13.00 น. ซึ่งบรรยากาศวันที่สองเป็นไปอย่างคึกคัก มีนักท่องเที่ยวเข้าชมรวมทั้งสิ้น 3,696 คน ยานพาหนะรวม 946 คัน สะท้อนถึงความนิยมของแหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์และธรรมชาติแห่งนี้อย่างชัดเจน