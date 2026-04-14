สิงคโปร์ปรับเพิ่ม Slope นโยบายอัตราแลกเปลี่ยน สกัดความเสี่ยงเงินเฟ้อ

ธนาคารกลางสิงคโปร์ (MAS) มีมติปรับเพิ่มความชัน (Slope) ของกรอบนโยบายอัตราแลกเปลี่ยน ซึ่งเป็นเครื่องมือหลักในการดำเนินนโยบายการเงินแทนการใช้อัตราดอกเบี้ย โดยยังคงความกว้างและจุดกึ่งกลางของกรอบนโยบายไว้ตามเดิม สอดคล้องกับมุมมองของนักวิเคราะห์ส่วนใหญ่ที่ประเมินว่าสิงคโปร์ต้องเร่งสกัดกั้นความเสี่ยงด้านเงินเฟ้อ
MAS ระบุว่า ต้นทุนการนำเข้าพลังงานของสิงคโปร์ปรับตัวสูงขึ้นแล้ว และราคาน้ำมันมีแนวโน้มทรงตัวในระดับสูงต่อไปแม้อุปทานจากตะวันออกกลางจะกลับสู่ภาวะปกติ ซึ่งท้ายที่สุด เมื่อต้นทุนพลังงานถูกส่งผ่านไปยังห่วงโซ่อุปทาน ราคาสินค้านำเข้าอื่นๆ ของสิงคโปร์จะแพงขึ้นตามไปด้วย
