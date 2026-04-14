สวนนงนุชพัทยาจัดกิจกรรม "มหาสงกรานต์ ดอกไม้บาน" นทท.เข้าร่วมคึกคัก

นายกัมพล ตันสัจจา ประธานสวนนงนุชพัทยา จัดให้มีกิจกรรมงานสืบสานประเพณีไทย เทศกาลมหาสงกรานต์ ดอกไม้บานที่สวนนงนุชพัทยา โดยมีนักท่องเที่ยว ทั้งชาวไทย และชาวต่างชาติ เข้าร่วมงานกันอย่างครึกครื้น ณ ลานสวนปีกผีเสื้อ หนึ่งในสิบสวนสวยที่สุดในโลก สวนนงนุชพัทยา จ.ชลบุรี
สวนนงนุชพัทยา ได้จัดงานสืบสานประเพณีสงกรานต์ขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี เพื่อร่วมสืบสานและอนุรักษ์ประเพณีอันดีของไทย ที่ได้รับการยกย่องให้เป็น “มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของมนุษย์” (Intangible Cultural Heritage of Humanity) โดยองค์การยูเนสโก อันเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่ทรงคุณค่าของประเทศไทย
