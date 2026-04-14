รมช.คค.ย้ำมาตรการสำคัญ 3 ด้าน รับมือ ปชช.เดินทางช่วงสงกรานต์

นายภัทรพงศ์ ภัทรประสิทธิ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม เปิดเผยว่า ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมจุดบริการประชาชน และอำนวยความสะดวกด้านการเดินทางในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ที่ศูนย์บริการทางหลวงชัยนาท และจุดอื่นอีกหลายจุด เพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่ประชาชน พร้อมกำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดูแลความปลอดภัยอย่างเข้มงวดตลอด 24 ชั่วโมง
การตรวจเยี่ยมครั้งนี้ ได้ตรวจสอบระบบมอนิเตอร์การจราจรแบบเรียลไทม์ เพื่อประเมินปริมาณรถ และบริหารจัดการเส้นทางอย่างมีประสิทธิภาพ โดยเน้นย้ำมาตรการสำคัญ 3 ด้าน ได้แก่ การกวดขันวินัยจราจร การตรวจเช็คสภาพรถ และการเร่งระบายรถในจุดคับคั่ง เพื่อให้ประชาชนเดินทางได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย
