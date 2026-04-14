ข่าวจริง! ราชกิจจาฯ ปรับมาตรการการกำกับดูแลสินค้าควบคุมจริง

จากที่มีการเผยแพร่เรื่อง ราชกิจจานุเบกษา ได้ปรับมาตรการการกำกับดูแลสินค้าควบคุมนั้น ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม ประเทศไทย ตรวจสอบโดย ราชกิจจานุเบกษา พบว่า เป็นข้อมูลจริง
ราชกิจจานุเบกษา ได้ปรับมาตรการการกำกับดูแลสินค้าควบคุม ได้แก่ กระดาษชำระ/กระดาษเช็ดหน้า แชมพู ผงซักฟอก น้ำยาซักฟอก น้ำยาล้างจาน ผ้าอนามัย สบู่ก้อนและสบู่เหลว โดยกำหนดให้ผู้ประกอบการต้อง “แจ้งต้นทุน ราคา และรายละเอียดสินค้า” ต่อภาครัฐตามเดิม จากเดินที่แจ้งล่วงหน้าเปลี่ยนเป็นต้องขออนุญาตก่อน
อย่างไรก็ตาม มาตรการที่ปรับใหม่ได้เพิ่มความเข้มงวดขึ้น โดยกำหนดว่า หากผู้ประกอบการต้องการปรับราคาสินค้าให้สูงขึ้น หรือเปลี่ยนแปลงรายละเอียดจากที่แจ้งไว้ จะต้อง “ยื่นขออนุญาตก่อน” จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ไม่ใช่เพียงแค่แจ้งล่วงหน้าเหมือนเดิม เพื่อป้องกันการฉวยโอกาสขึ้นราคาสินค้า และลดผลกระทบค่าครองชีพประชาชน ท่ามกลางสถานการณ์ต้นทุนที่เพิ่มสูงขึ้นจากปัจจัยภายนอก
