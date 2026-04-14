อุทยานฯ หาดนพรัตน์ธารา-หมู่เกาะพีพีสำรวจพบ "ฉลามครีบดำ" กว่า 120 ตัว

นายแสงสรี ซองทอง หัวหน้าอุทยานแห่งชาติหาดนพรัตน์ธารา-หมู่เกาะพีพี จ.กระบี่ กล่าวว่า เจ้าหน้าที่ศูนย์ศึกษาและวิจัยอุทยานแห่งชาติทางทะเลที่ 3 จ.ตรัง และเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติหาดนพรัตน์ธารา-หมู่เกาะพีพี จ.กระบี่ ทำการสำรวจติดตามประชากรและพฤติกรรมของฉลามครีบดำ ภายใต้โครงการสำรวจจำนวนและพฤติกรรมตามธรรมชาติของฉลามครีบดำ ที่บริเวณอ่าวมาหยา หมู่เกาะพีพี ตำบลอ่าวนาง อำเภอเมืองกระบี่ อุทยานแห่งชาติหาดนพรัตน์ธารา-หมู่เกาะพีพี จังหวัดกระบี่ ระหว่างวันที่ 2-9 เมษายน ที่ผ่านมา
ทั้งนี้ จากการบินโดรนสำรวจ 17 ครั้ง ตลอดระยะเวลา 7 วัน พบว่า ช่วงเวลาเช้าเป็นช่วงที่พบฉลามมากที่สุด เฉลี่ยกว่า 98-120 ตัว ช่วงเที่ยง และช่วงเย็นพบประชากรฉลามเฉลี่ยกว่า 60 ตัว พบจำนวนฉลามสูงสุดในช่วงเช้าของวันที่ 3 เมษายน 2569 โดยสามารถนับได้มากถึง 128 ตัว ซึ่งถือเป็นค่าสูงสุดของชุดข้อมูลในการสำรวจครั้งนี้
