ข่าวปลอม อย่าแชร์! จับ 34 นักเรียนไทยลอบข้ามแดนผ่านทางธรรมชาติ ไม่เป็นความจริง

จากที่มีกระแสข่าวเรื่อง จับนักเรียนไทย 34 คน ลอบข้ามแดนสุไหงโกลกผ่านช่องทางธรรมชาตินั้น ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม ประเทศไทย ตรวจสอบโดย กองประมวลและวิเคราะห์ข่าว พบว่า เป็นข้อมูลเท็จ
จากที่มีกระแสข่าวดังกล่าว กองประมวลและวิเคราะห์ข่าว กรมสารนิเทศ กระทรวงการต่างประเทศ ยืนยันว่า ไม่เป็นความจริงแต่อย่างใด แม้จะมีการจับกุมผู้กระทำความผิดลักลอบข้ามแดนจริง แต่บุคคลที่ถูกจับกุมทั้งหมดไม่ใช่บุคคลสัญชาติไทย
